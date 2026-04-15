Bayern doma brani minimalno prednost, Real lovi nov velik preobrat

München, 15. 04. 2026 18.00 pred 56 minutami 4 min branja

Lu.M
Real Madrid - Bayern München

Danes nas čakata še zadnji povratni tekmi četrtfinala prestižne Lige prvakov. Najbolj zanimivo bo v bavarski prestolnici, kjer domači Bayern proti madridskemu Realu brani prednost z 2:1 iz uvodne tekme prejšnjega tedna. Varovanci Vincenta Kompanyja veljajo za favorite za preboj, a beli balet je v preteklosti že neštetokrat dokazal svojo evropsko veličino z zgodovinskimi preobrati. Spektakel na Allianz Areni boste v prenosu lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.

FOTO: VOYO

Prejšnji teden sta Bayern in Real na Bernabeuu odigrala pravo evropsko poslastico, ki se je končala z zmago Bavarcev z 2:1. Varovanci Vincenta Kompanyja so upravičili svojo vlogo minimalnih favoritov in iz španske prestolnice odšli s prednostjo, ki jo bodo nocoj branili pred domačimi navijači. Bavarci so bili predvsem v prvem polčasu občutno boljši tekmec, svojo nadvlado pa so kronali zgolj z minimalno zmago. Nemci bi lahko, glede na prikazano, odnesli tudi več, a pozitivnemu izidu v gosteh pri 15-kratnih evropskih prvakih se zagotovo ne gleda v zobe.

V prid Bavarcev pred povratno tekmo govori tudi forma belega baleta v domačem prvenstvu. Varovanci Alvara Arbeloe so v minulem krogu LaLige doma presenetljivo ostali brez zmage proti 16.-uvrščeni Gironi, katalonski palček je iz Bernabeua odnesel remi. Kraljevi klub si je za vodilno Barcelono nabral že visokih devet točk zaostanka, kar pomeni, da je preobrat proti Bayernu skorajda ključnega pomena, če želijo ohraniti upe na osvojitev lovorike v tej sezoni.

FOTO: Profimedia

Španski strateg se pomembnosti srečanja zaveda, a obenem poudarja, da je Real v preteklosti uprizoril že večja presenečenja: "Zavedamo se, da je naša naloga zahtevna, nikakor pa ne nemogoča. Veliko hujše in bolj zapletene stvari so se dogajale v nogometu, kot pa bi bil ta preobrat v bavarski prestolnici. Prepričani smo, da še nismo rekli zadnje v tem dvoboju. Čutim, da se v klubu vsi zavedamo, kako pomemben obračun je to. Bayern je pokazal svojo moč na prvi tekmi na Bernabeuu, a mi smo že vedeli, kako močan in nevaren je. Bi se pa lahko tista tekma končala precej drugače. Imeli smo najmanj enako število zrelih priložnosti, kot tekmec, toda žoga ni hotela v mrežo."

Bavarci imajo pred sabo še bolj jasen cilj: ohraniti mrežo nedotaknjeno in se posledično uvrstiti v polfinale. Za to bo ključen Manuel Neuer, ki je bil izjemen na prvem srečanju v Madridu. Zimzeleni Nemec, ki je letos dopolnil 40 let, že skoraj dve desetletji kroji svetovni vrh vrhunskih vratarjev. Kompany bo tudi na povratnem obračunu računal na Neuerja, poleg tega pa bo eno ključnih orožij izjemni bavarski napad, ki ga vlečeta predvsem Harry Kane in Michael Olise. Belgijski strateg verjame v svojo ekipo: "Opravili smo polovico potrebnega dela. Resda imamo minimalno prednost, a zavedamo se, da so se v Madridu dogajala že večja presenečenja. Po mojem mnenju so možnosti za napredovanje praktično enako razdeljene, morda imamo kakšen odstotek več upanja mi. Igralci so v odličnem zdravstvenem stanju, pripravljeni smo, da damo vse od sebe."

Preberi še Bayernov tihi posebnež, ki ruši pravila sodobne slave

Skoraj zagotovo bo na tekmi prisotna kakšna sporna sodniška odločitev, ki jih ni manjkalo niti na prvem srečanju. V oči je najbolj bodla situacija ob samem zaključku tekme, ko je v kazenskem prostoru padel Olise, a glavni delilec pravice Michael Oliver ni pokazal na belo piko. Anglež pa ni dobil niti poziva iz sobe za VAR, da bi si vsaj še enkrat ogledal domnevni prekršek. Videosodnik, ki je bil vpeljan na mundialu leta 2018, je zadnje čase vedno bolj na udaru.

V nos gre predvsem nogometnim romantikom, ki menijo, da preveč moti tempo tekem in posledično vodi do bolj sterilne igre. O uporabi kontroverznega sistema smo vprašali tudi nekdanjega slovenskega reprezentanta Miša Brečka, ki bo danes popestril tudi naš studijski del. Brečko sprejema, da je nogomet zdaj morda malenkost bolj pošten, a je obenem vesel, da ga ni bilo v uporabi v času njegove igralske kariere: "Morda je res zdaj bolj pošteno, obenem pa prihaja do več prekinitev. Igralci se ne morejo takoj veseliti zadetkov, prinaša dobre in slabe stvari. Uporaben se mi zdi, ko pride do velikih napak, pri situacijah, kjer pa je t. i. siva cona, pa je bilo zame bolje pred uvedbo VAR-a. Osebno sem vesel, da sem nogomet igral v časih pred VAR-om."

FOTO: Profimedia

Danes smo poleg prenosa tekme za vas pripravili še posebej bogat studijski del. Del naše ekipe na čelu s Sanjo Modrić je odpotoval v München, kjer za vas že ustvarja izjemno zanimive vsebine. Med drugim se bo s terena v živo vklopila z nekdanjim reprezentantom Brečkom, opravila pa bo tudi pogovor z legendarnim Brazilcem Ze Robertom, ki je igral tako za Bayern kot za Real. V našem studiju pa bo voditelj Andraž Hočevar gostil še enega nekdanjega reprezentanta Saša Udoviča, s katerim bosta skupaj pospremila velik spektakel. Akcijo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 20.30.

liga prvakov četrtfinale bayern real kane var voyo kanal a

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
cripstoned
15. 04. 2026 18.56
Kralji preobratov...ni predaje...upam na se eno top tekmo ceprav mislim da boljse od prejsnje tekme pac ne more biti...pustimo se presenetiti...vamooos campeeeoneees...ni predaje!!!
26250440
15. 04. 2026 18.54
Sej če bo Real zmagal bo OK,če ne bo pa tud OK....Bayern si zmage ne bo zaslužil,tako kot Real poraza ne...Hejterji,Se vidimo naslednje leto,ko bomo spet decembra že prvaki lalige...Prihaja obdobje dominance Reala,Xabi bo igral atomski nogomet....Vinko si zasluži kapetanski trak,on je sinonim obnašanja ,ki pritiče Real Madridu...Sodniki so nas kradli že v preteklosti,nas kradejo v sedanjosti in nas bodo v prihodnosti...Tebas je car....Perez je najbolj pošten človek na svetu,v očeh se mu vidi... Negreira se že ogreva,še par let pa bo vse jasno...Ne že zdej je jasno.Čez par let bodo pa vsi sedeli na čelu z Laporto...Barca bo čez 15 let ko bo ta afera končana v 5 Španski ligi...hahahah,hohoho,heheheeh....Če sem kaj pozabil napišite...
