Bayern doma brani minimalno prednost, Real lovi nov velik preobrat

Prejšnji teden sta Bayern in Real na Bernabeuu odigrala pravo evropsko poslastico, ki se je končala z zmago Bavarcev z 2:1. Varovanci Vincenta Kompanyja so upravičili svojo vlogo minimalnih favoritov in iz španske prestolnice odšli s prednostjo, ki jo bodo nocoj branili pred domačimi navijači. Bavarci so bili predvsem v prvem polčasu občutno boljši tekmec, svojo nadvlado pa so kronali zgolj z minimalno zmago. Nemci bi lahko, glede na prikazano, odnesli tudi več, a pozitivnemu izidu v gosteh pri 15-kratnih evropskih prvakih se zagotovo ne gleda v zobe. V prid Bavarcev pred povratno tekmo govori tudi forma belega baleta v domačem prvenstvu. Varovanci Alvara Arbeloe so v minulem krogu LaLige doma presenetljivo ostali brez zmage proti 16.-uvrščeni Gironi, katalonski palček je iz Bernabeua odnesel remi. Kraljevi klub si je za vodilno Barcelono nabral že visokih devet točk zaostanka, kar pomeni, da je preobrat proti Bayernu skorajda ključnega pomena, če želijo ohraniti upe na osvojitev lovorike v tej sezoni.

Španski strateg se pomembnosti srečanja zaveda, a obenem poudarja, da je Real v preteklosti uprizoril že večja presenečenja: "Zavedamo se, da je naša naloga zahtevna, nikakor pa ne nemogoča. Veliko hujše in bolj zapletene stvari so se dogajale v nogometu, kot pa bi bil ta preobrat v bavarski prestolnici. Prepričani smo, da še nismo rekli zadnje v tem dvoboju. Čutim, da se v klubu vsi zavedamo, kako pomemben obračun je to. Bayern je pokazal svojo moč na prvi tekmi na Bernabeuu, a mi smo že vedeli, kako močan in nevaren je. Bi se pa lahko tista tekma končala precej drugače. Imeli smo najmanj enako število zrelih priložnosti, kot tekmec, toda žoga ni hotela v mrežo."

Bavarci imajo pred sabo še bolj jasen cilj: ohraniti mrežo nedotaknjeno in se posledično uvrstiti v polfinale. Za to bo ključen Manuel Neuer, ki je bil izjemen na prvem srečanju v Madridu. Zimzeleni Nemec, ki je letos dopolnil 40 let, že skoraj dve desetletji kroji svetovni vrh vrhunskih vratarjev. Kompany bo tudi na povratnem obračunu računal na Neuerja, poleg tega pa bo eno ključnih orožij izjemni bavarski napad, ki ga vlečeta predvsem Harry Kane in Michael Olise. Belgijski strateg verjame v svojo ekipo: "Opravili smo polovico potrebnega dela. Resda imamo minimalno prednost, a zavedamo se, da so se v Madridu dogajala že večja presenečenja. Po mojem mnenju so možnosti za napredovanje praktično enako razdeljene, morda imamo kakšen odstotek več upanja mi. Igralci so v odličnem zdravstvenem stanju, pripravljeni smo, da damo vse od sebe."

Skoraj zagotovo bo na tekmi prisotna kakšna sporna sodniška odločitev, ki jih ni manjkalo niti na prvem srečanju. V oči je najbolj bodla situacija ob samem zaključku tekme, ko je v kazenskem prostoru padel Olise, a glavni delilec pravice Michael Oliver ni pokazal na belo piko. Anglež pa ni dobil niti poziva iz sobe za VAR, da bi si vsaj še enkrat ogledal domnevni prekršek. Videosodnik, ki je bil vpeljan na mundialu leta 2018, je zadnje čase vedno bolj na udaru.

V nos gre predvsem nogometnim romantikom, ki menijo, da preveč moti tempo tekem in posledično vodi do bolj sterilne igre. O uporabi kontroverznega sistema smo vprašali tudi nekdanjega slovenskega reprezentanta Miša Brečka, ki bo danes popestril tudi naš studijski del. Brečko sprejema, da je nogomet zdaj morda malenkost bolj pošten, a je obenem vesel, da ga ni bilo v uporabi v času njegove igralske kariere: "Morda je res zdaj bolj pošteno, obenem pa prihaja do več prekinitev. Igralci se ne morejo takoj veseliti zadetkov, prinaša dobre in slabe stvari. Uporaben se mi zdi, ko pride do velikih napak, pri situacijah, kjer pa je t. i. siva cona, pa je bilo zame bolje pred uvedbo VAR-a. Osebno sem vesel, da sem nogomet igral v časih pred VAR-om."

