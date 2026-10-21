Bayern in Arsenal in njuno naslednje poglavje velikega rivalstva

Zadnji obračun Arsenala in Bayerna so na Emiratesu dobili topničarji. FOTO: AP

Gostitelj nogometnega spektakla Lige prvakov med dvema favoritoma za najvišja mesta ob koncu sezone, tudi za končni laskavi naslov, je generalko za spopad s topničarji opravil brezhibno. Igralci münchenskega Bayerna so v domači Bundesligi v soboto s 6:1 premagali Leipzig, pri čemer je Luis Diaz prispeval tri gole, Harry Kane pa gol in dve podaji. Strateg bavarskega ponosa Vincent Kompany prav zelo ni špekuliral z udarno enajsterico in obračun z rdečimi biki iz Leipziga izkoristil za uveljavljanje določenih taktičnih zamisli in tudi za pripravo na Londončane.

"Fantje so dvoboj z Leipzigom razumeli zelo resno in posledica je naša visoka zmaga," je za nemški Bild razpored 40-letni Belgijec na klopi Bayerna in pozdravil visoko učinkovitost ekipe.

Bayern vs PSG FOTO: Sofascore.com

Bayern je gostom nasul pol ducata golov. "Nihče od nas ne pričakuje podobne tekme v Ligi prvakov. To tekmovanje se po marsičem razlikuje od domačih ligaških tekmovanj," je Bildu sprva zaupal nekdanji nogometaš Manchester Cityja, ki ima Arsenal v čislih še iz časa njegovega nastopanja na Otoku.

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"Arsenal je po prihodu Mikela Artere povsem drugačna ekipa od tiste, ki sem jo srečeval v času igranja v Angliji," nadaljuje nekdanji kapetan sinjemodrih. "Arsenal je medtem razvil odličen sistem, od katerega ne odstopa. In zakaj bi, saj so v njem uspešni. Nekatere avtomatizmi so pripeljali do popolnosti, seveda gredo glavne zasluge trenerju in njegovemu strokovnemu štabu. Arsenal je lani več kot zasluženo vzel Premier League, vemo tudi, da je bil zelo blizu v Ligi prvakov. Priti v finale ni mačji kašelj," je z izbranimi besedami govoril o tekmecu in trenerju Mikelu Arteti Vincent Kompany.

Vincent Kompany FOTO: Profimedia

"Pričakujem tekmo z malo goli. Prepričan sem, da bosta ekipi pripravljeni drugo na drugo. Ne verjamem v velika taktična presenečenja. Mislim, da bo veliko odvisno od dnevne forme," je napoved za spopad na Allianz Areni v pogovoru za Bild zaključil Vincent Kompany.



Arteta: Company na klopi Bayerna dela čuda



Precej manj učinkovit in z veliko večjimi težavama, a na koncu koncev z istim številom osvojenih točk, je generalko za sredin obračun v Ligi prvakov končal Arsenal. Topničarji so se v domačem prvenstvu zelo mučili, nikakor niso blesteli s predstavo, toda kot že večkrat, tudi v tej sezoni, so našli pot do gola in končne zmage (1:0) v gosteh pri Nottingham Forestu. Zmago je aktualnim angleškim prvakom prinesel Chukwunonso Madueke, ki je zadel v 80. minuti.

Mikel Arteta FOTO: AP

Njegov strel z roba kazenskega prostora se je sicer odbil od enega od domačih branilcev, spremenil smer in presenetil belgijskega vratarja Matza Selsa. "Važno je, da smo na zadnji tekmi pred obračunom v Münchnu zmagali in osvojili vse tri točke. Vemo, da so najtežje tekme pred in po krogu Lige prvakov. Fantje so svoje opravili z odliko in od nedelje naprej imamo v glavi le še Bayern," je otoškim novinarjem hitel pripovedovati Mikel Arteta in, podobno kot njegov kolega na bavarski klopi, o sredinem tekmecu govoril v superlativih.

"Bayern je stalnica v Evropi. Vsako sezono je med kandidati za naslov. Tudi v tej, brez dvoma. Mislim, da bomo morali odigrati najboljšo tekmo dosedanjega dela sezone, če želimo pozitiven rezultat. In ga želimo. Ne glede na zahtevnost naloge. Arsenal se je naučil, da na vsaki tekmi napada zmago, ne glede na nasprotnika. Bayern spoštujemo, a se ga ne bojimo," je napoved za obračun na Allianz Areni v pogovoru z otoškimi mediji sklenil Mikel Arteta.



Izid, Liga prvakov, 3. krog:

Bayern München - Arsenal

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