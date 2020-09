Neuer pred tekmo s Sevillo: Še vedno smo lačni uspehov

Nemški in španski klub čaka 45. izvedba Uefinega superpokala, ko se za lovoriko pomerita zmagovalca Lige prvakov (Bayern) in Lige Evropa (Sevilla). Bayern je naslov najboljšega kluba v Evropi osvojil s finalno zmago (1:0) proti Paris Saint-Germainu (v mehurčku v Lizboni), Sevilla pa je v finalu Lige Evropa s 3:2 slavila proti milanskemu Interju. Obe moštvi sta do zdaj po enkrat osvojili superpokalno lovoriko, Bayern leta 2013 (štirje nastopi v tem Uefinem tekmovanju), uspeh Seville pa sega še malce nazaj, v leto 2006 (špansko moštvo je v superpokalu nastopilo petkrat).

Stadion v Budimpešti sprejme sicer 67 tisoč navijačev, na tribunah bo lahko 20 tisoč gledalcev. Obe moštvi sta pred sezono doživeli kar nekaj kadrovskih sprememb, v obeh so novi obrazi. Bayern je pripeljal Alexandra Nübla (pred tem Schalke), najbolj odmevno ime med novinci je Leroy Sane (Manchester City) in Tanguyja Kouassija (PSG). Sevilla pa računa tudi na nekdanjega igralca Barcelone Ivana Rakitića , Oscarja (Real Madrid) in Marcosa Acuno (Sporting Lizbona).

Pri Bayernu so previdni, šampionski trener Hansi Flick pa pravi: "Sevilla je zasluženo osvojila Ligo Evropa. So izkušeno moštvo, dobro taktično pripravljeno, njihov trener opravlja dobro delo. Mislim, da nas čaka dinamična in vrhunska tekma. Želimo biti dobro pripravljeni in želimo zmagati. To je finale in to je vedno nekaj posebnega."

"Igramo proti zelo dobri ekipi, to je naš fokus ta trenutek. Smo dobro moštvo in imamo na voljo vse, da osvojimo še več lovorik. Še vedno smo lačni uspehov. To je klub, ki je vedno vlagal v to, da je uspešen, in naslednji cilj je osvojiti superpokal. Dve šampionski moštvi igrata druga proti drugi. To pomeni, da je ta tekma nekaj posebnega in tudi precej rezultatsko pomembna,"je o tem, da ne gre le za revialno tekmo, povedal eden najboljših vratarjev na svetu Manuel Neuer.

Tekmo bodo sodili angleški sodniki Anthony Taylor, Gary Beswick in Adam Nunn.