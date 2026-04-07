Liga prvakov

Bayern na Bernabeu v vlogi favorita, a Reala nikoli ne gre odpisati

Madrid, 07. 04. 2026 06.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Bayern

Danes bodo na sporedu uvodne tekme četrtfinala prestižne Lige prvakov. V derbiju večera se bosta na Bernabeu udarila madridski Real in münchenski Bayern. Bavarci se v špansko prestolnico odpravljajo v vlogi rahlih favoritov, predvsem zaradi presenetljivega ligaškega poraza belega baleta na gostovanju pri Mallorci. A kraljevi klub je v preteklosti že velikokrat dokazal, da jih v Evropi ne gre podcenjevati. Tekmo si boste v prenosu lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, s studijskim delom začnemo ob 20.30, gost bo legendarni Zlatko Zahović.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO
Madridčani se v četrtfinalni spektakel odpravljajo z najslabšo možno popotnico. Na zadnji tekmi španskega prvenstva so z 2:1 klonili na gostovanju pri Mallorci. Beli balet je zaostajal že po prvem polčasu, ob koncu tekme jih je v igro vrnil povratnik po poškodbi Eder Militao, v sodnikovem dodatku pa je za zmago 16.-uvrščene ekipe v La Ligi poskrbel kosovski napadalec Vedat Muriqi. Kraljevi klub ima za vodilno Barcelono zdaj že sedem točk zaostanka.

Alvaro Arbeloa je po porazu, kot smo od njega že vajeni, krivdo prevalil nase, s čimer je povzročil nezadovoljstvo svojih navijačev, ki menijo, da prevečkrat daje potuho svojim varovancem. Kot ponavadi je bilo največ izrečenega in napisanega o Kylianu Mbappeju in njegovi vlogi pri 15-kratnih evropskih prvakih. Izjemni Francoz v klubskem dresu ni zabil že več kot dva meseca, kar je za njegove standarde seveda popolnoma nesprejemljivo. 27-letnik letos lovi prvo večjo lovoriko v belem dresu.

Arbeloa je pred tekmo izrazil popolno stoodstotno zaupanje v svojega talismana: "Jasno je, da ima Mbappe zelo specifične sposobnosti, s katerimi se razlikuje od Brahima Diaza. Njegove kompetence velevajo tudi spremembo igralnega sistema. Kot trener obožujem takšne 'probleme', ki mi jih povzročajo igralci takšnega kova. Kylian se je Realu pridružil, da igra na tekmah, kot je ta proti Bayernu. Verjamem, da bomo videli njegovo najboljšo verzijo."

Po težavah s poškodbo v začetku leta se je redno v kader vrnil Jude Bellingham, ki zagotovo velja za eno večjih orožij Madridčanov. Nekdanji španski reprezentant na klopi belega baleta se zaveda kakovosti, s katero razpolaga: "Enako kot pri Kylianu, Bellingham je igralec neverjetnega kova. Neizmerno sem srečen, da imam na voljo nogometaše, kot so Mbappe, Bellingham, Vinicius, Valverde itd. Če se postavim v vlogo nasprotnih obrambnih igralcev, se zavedam, kakšen izziv jim lahko predstavljajo."

Navijače kraljevega kluba jasno skrbi, kako bo nedavni poraz proti ekipi, ki se bori za obstanek v ligi, vplival na njihove ljubljence pred eno pomembnejših tekem sezone. Arbeloa, ki je v svojih igralskih časih igral nemalo število podobnih srečanj, pomirja in zagotavlja, da imajo njegovi varovanci v glavi zgolj en cilj: premagati Bayern: "Po porazu je stanje v slačilnici pričakovano melanholično, še posebej pri Realu, kjer je izgubljanje nesprejemljivo. Svojim igralcem sem jasno povedal, da nimamo časa, da bi se osredotočili na poraz, ampak moramo fokus usmeriti izključno proti Bayernu."

V Madrid prihaja morda najboljša ekipa na svetu. Bayern ima za sabo praktično brezhibno sezono, ki si jo trener Vincent Kompany želi kronati z osvojitvijo sedme evropske zvezdice v njihovi bogati zgodovini. Belgijec se bo prvič v trenerski karieri soočil s 15-kratnimi evropskimi prvaki: "Res bo posebno, odločale bodo malenkosti. Prvič bom na Bernabeu v trenerski vlogi, vseeno pa mi tekme takšnega kova niso tuje. Gre za morda najtežje gostovanje na svetu, a naš cilj je jasen, gremo na zmago."

Preberi še Slabe novice za Real: Kane dan pred četrtfinalom spet na treningu

Ena od večjih polemik je morebitna odsotnost bavarskega golgeterja Harryja Kana, ki je zaradi težav z gležnjem izpustil tekmo proti Freiburgu. 32-letnik se je pred odhodom v špansko prestolnico udeležil zadnjega treninga. Pomembnosti Angleža se zaveda tudi eden od bolj izkušenih članov münchenske zasedbe Joshua Kimmich: "Harry je za nas izredno pomemben, to je očitno. K naši igri prispeva veliko več kot samo zadetke, je tudi izjemen vodja na terenu. Če bo igral, nam bo to veliko pomagalo," glede Kaneove prisotnosti je optimističen tudi Kompany: "Njegova udeležba na treningu je zelo pomembna, mislim, da ni izgubil tekmovalnega ritma. O tem, ali je pripravljen, pa bo odločal sam. Imamo izredno širok kader, ki ga bomo dobro izkoristili."

Kot ste vajeni, si boste lahko derbi večera Lige prvakov ogledali na Kanalu A in VOYO. Za vas smo znova pripravili bogat studijski del, kjer bo družbo naši voditeljici Sanji Modrić delal legendarni Zlatko Zahović, ki je leta 2001 proti Bavarcem igral v finalu najelitnejšega evropskega tekmovanja. S prenosom začnemo ob 20.30.

liga prvakov real madrid bayern münchen četrtfinale

Bizarne metode Artete na treningu Arsenala

Mislila je, da gre za napako, nato pa izvedela, kaj je storila hči: račun za telefon jo je šokiral
Slap Peričnik: čudovit družinski izlet za majske počitnice
Kaj se zgodi v otroških možganih, ko vsak dan gledajo TikTok
Zakaj se dojenček ponoči zbuja? Vzroki in rešitve
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
7 preprostih korakov, ki bodo preprečili ločevanje ličil
Veliko oseb ima po 50. letu to težavo s srcem
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Kako prehitro prehranjevanje vpliva na prebavo
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
Skrivnost hitre prodaje stanovanja: Osvežite dom, povečajte dobiček
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
Ključ do starodavnega življenja: nikelj na Marsu
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Zgodba družine je presenetila tudi ekipo Delovne akcije
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Super ideja, kako porabiti potico
Koliko časa po veliki noči so pirhi še varni za uživanje?
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Kmetija
Air
Sanjski moški Hrvaške
Zajčja šola: Velika kraja jajc
