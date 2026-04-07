Bayern na Bernabeu v vlogi favorita, a Reala nikoli ne gre odpisati

Madridčani se v četrtfinalni spektakel odpravljajo z najslabšo možno popotnico. Na zadnji tekmi španskega prvenstva so z 2:1 klonili na gostovanju pri Mallorci. Beli balet je zaostajal že po prvem polčasu, ob koncu tekme jih je v igro vrnil povratnik po poškodbi Eder Militao, v sodnikovem dodatku pa je za zmago 16.-uvrščene ekipe v La Ligi poskrbel kosovski napadalec Vedat Muriqi. Kraljevi klub ima za vodilno Barcelono zdaj že sedem točk zaostanka. Alvaro Arbeloa je po porazu, kot smo od njega že vajeni, krivdo prevalil nase, s čimer je povzročil nezadovoljstvo svojih navijačev, ki menijo, da prevečkrat daje potuho svojim varovancem. Kot ponavadi je bilo največ izrečenega in napisanega o Kylianu Mbappeju in njegovi vlogi pri 15-kratnih evropskih prvakih. Izjemni Francoz v klubskem dresu ni zabil že več kot dva meseca, kar je za njegove standarde seveda popolnoma nesprejemljivo. 27-letnik letos lovi prvo večjo lovoriko v belem dresu.

Arbeloa je pred tekmo izrazil popolno stoodstotno zaupanje v svojega talismana: "Jasno je, da ima Mbappe zelo specifične sposobnosti, s katerimi se razlikuje od Brahima Diaza. Njegove kompetence velevajo tudi spremembo igralnega sistema. Kot trener obožujem takšne 'probleme', ki mi jih povzročajo igralci takšnega kova. Kylian se je Realu pridružil, da igra na tekmah, kot je ta proti Bayernu. Verjamem, da bomo videli njegovo najboljšo verzijo." Po težavah s poškodbo v začetku leta se je redno v kader vrnil Jude Bellingham, ki zagotovo velja za eno večjih orožij Madridčanov. Nekdanji španski reprezentant na klopi belega baleta se zaveda kakovosti, s katero razpolaga: "Enako kot pri Kylianu, Bellingham je igralec neverjetnega kova. Neizmerno sem srečen, da imam na voljo nogometaše, kot so Mbappe, Bellingham, Vinicius, Valverde itd. Če se postavim v vlogo nasprotnih obrambnih igralcev, se zavedam, kakšen izziv jim lahko predstavljajo."

Navijače kraljevega kluba jasno skrbi, kako bo nedavni poraz proti ekipi, ki se bori za obstanek v ligi, vplival na njihove ljubljence pred eno pomembnejših tekem sezone. Arbeloa, ki je v svojih igralskih časih igral nemalo število podobnih srečanj, pomirja in zagotavlja, da imajo njegovi varovanci v glavi zgolj en cilj: premagati Bayern: "Po porazu je stanje v slačilnici pričakovano melanholično, še posebej pri Realu, kjer je izgubljanje nesprejemljivo. Svojim igralcem sem jasno povedal, da nimamo časa, da bi se osredotočili na poraz, ampak moramo fokus usmeriti izključno proti Bayernu."

V Madrid prihaja morda najboljša ekipa na svetu. Bayern ima za sabo praktično brezhibno sezono, ki si jo trener Vincent Kompany želi kronati z osvojitvijo sedme evropske zvezdice v njihovi bogati zgodovini. Belgijec se bo prvič v trenerski karieri soočil s 15-kratnimi evropskimi prvaki: "Res bo posebno, odločale bodo malenkosti. Prvič bom na Bernabeu v trenerski vlogi, vseeno pa mi tekme takšnega kova niso tuje. Gre za morda najtežje gostovanje na svetu, a naš cilj je jasen, gremo na zmago."