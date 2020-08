Bayern napada šesti naslov evropskega prvaka, PSG prvega

PSG in Bayern sta finalista 65. izvedbe najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Parižani so Leipzig odpravili z rezultatom 3:0, Münhenčani pa so z enakim izidom premagali Lyon. In to dosti težje, kot priča rezultat. Za Francoze sta bila usodna predvsem nezbranost v zaključku akcij in izvrstni krilni napadalec Bavarcev, Serge Gnabry. Ta pred finalno tekmo opozarja, da jih bo PSG zagotovo kaznoval, če si bodo privoščili takšne napake kot proti Lyonu.