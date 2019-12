Bayern odvisen od Levandovskega: 'Dejstvo je, da potrebujemo njegove zadetke, kvaliteto'

Münchenčani v elitni Ligi prvakov kažejo povsem drugačno podobo kot na tekmah nemškega prvenstva, kjer so v zadnjih dveh krogih zabeležili dva poraza, pred dnevi so tako klonili pri trenutno vodilni Borussiji Monchengladbach (2:1).

"Če gledate zadnji dve tekmi, bi lahko tako rekli. Na zadnjih dveh tekmah namreč Levandovski ni zadel, mi pa smo izgubili. Nihče drug ni stopil v ospredje. Po drugi strani pa poglejte našo visoko zmago proti Düsseldorfu, kjer smo štirikrat uspeli zatresti mrežo, brez da bi zadetek prispeval tudi Levandovski. Dejstvo je, da potrebujemo njegove zadetke, potrebujemo njegovo kvaliteto. Potrebujemo pa tudi več tistih, ki želijo, znajo zadeti. To je izziv za ostale napadalce, vključno z mano. Moramo stopiti naprej in delati na tem, da zadenemo, ne le knjižimo podaje. Imamo veliko kvalitetnih napadalcev, a na zadnjih tekmah jim ni uspelo. Verjamem, da bo čez nekaj časa to vprašanje povsem nepomembno. Trenutno pa imate prav," je domneve novinarjem potrdil Nemec.

Bayern je v začetku novembra odpustil hrvaškega trenerja Nika Kovača, pod vodstvom njegovega (začasnega) namestnika Hansija Flicka pa so se Bavarci uvrstili v izločilne boje Lige prvakov, porazili dortmundsko Borussijo, a vknjižili tudi že dva poraza. V nemški Bundesligi se tako trenutno nahajajo na sedmem mestu, sedem točk za Borussijo iz Monchengladbacha.

"Če govorimo o Ligi prvakov imamo priložnost, da postanemo prva nemška ekipa, ki je vknjižila zmago na prav vseh šestih zaporednih tekmah skupinskega dela. Z lupo boste iskali napake v naši igri. V nemškem prvenstvu je drugače. Imamo premalo točk, izgubili smo že štiri tekme. Če dobro pomislite, imeli smo že sezone, v katerih nismo izgubili tolikokrat. Pred tekmo z Leverkusnom smo vknjižili štiri zaporedne zmage brez prejetega zadetka, s tem moramo nadaljevati. Na zadnjih dveh tekmah smo zabeležili slaba rezultata, a ne smemo spremeniti vsega. Sem optimističen glede tekem, ki nas čakajo v naslednjih tednih," je samozavestno novinarjem zatrdil Müller in pohvalil kakovost igre na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah, vendar dodal, da je bistven kljub temu rezultat.

Poraza so v moštvu dodobra analizirali, sedaj pa je čas, da se pomaknejo naprej. Osredotočeni so na tekme, ki so pred njimi, predvsem na spopad s Tottenhamom. "Imamo dva cilja za jutri, no imamo en cilj - zmago. Imamo pa dva razloga, zakaj si želimo zmagati. Kot prvo želimo pokazati svojo superiornost v skupinskem delu lige prvakov in osvojiti šest tekem zapored, kot drugo pa ohraniti občutek zmagovitosti. Želimo si nagrado za ves trud, ki smo ga vložili na zadnjih tekmah, porazom navkljub," je še poudaril član münchenskega Bayerna.