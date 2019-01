Bayern proti Liverpoolu brez Müllerja

Bayern in Thomas Müller se bosta na kazen pritožila, je sporočil nemški prvak.

Bayern se bo v osmini finala LP udaril z vodilno ekipo angleškega prvenstva. Prenos tekme iz Liverpoola si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO v torek, 19. februarja).

Kazen dveh tekem prepovedi igranja je dobil tudi Avstrijec Maximilian Wöber, ki je bil v ekipi Ajaxa12. decembra na isti tekmi tudi izključen ter ne bo mogel igrati v osmini finala proti Realu iz Madrida, branilcu naslova. Ajax bo moral plačati še 20.000 evrov, Bayern pa 8000, ker so njuni navijači na igrišče metali predmete in pirotehniko. Bayern se bo z Liverpoolom pomeril 19. februarja na gostovanju in 13. marca na povratni tekmi.