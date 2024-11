Kane pred PSG-jem: Tekma bo težka, veliko je na kocki

Münchenčani so trenutno z dvema zmagama in dvema porazoma na 17. mestu, nogometaši s francoske prestolnice pa so na štirih tekmah slavili le enkrat in so trenutno s štirimi točkami na mestih, ki pomenijo izpad iz Lige prvakov. "Nismo vajeni biti tako nizko. Preostale tekme moramo zmagati in si zagotoviti mesto med najboljšimi osmimi ekipami. Tekma proti PSG-ju bo težka, zavedamo se, da je veliko na kocki," je pred obračunom povedal prvi zvezdnik bavarske zasedbe Harry Kane , ki se je pred dnevi v domačem prvenstvu ob zmagi proti Augsburgu s 3:0 podpisal pod hat-trick.

Evropska giganta v svojih domačih prvenstvih nastopata po pričakovanjih. Bayern je v Bundesligi z devetimi zmagami in dvema remijema na vrhu razpredelnice, podobno dominanco pa v francoskem prvenstvu kažejo tudi Parižani, ki ob 10 zmagah in dveh remijih prav tako še ne poznajo poraza. V najelitnejšem klubskem tekmovanju pa je slika povsem drugačna.

Podobnega mnenja je tudi trener Vincent Kompany: "Igrali bomo proti eni izmed najboljših ekip v Evropi. Imajo ogromno individualne kvalitete in odličnega trenerja. Ko imajo posest, so zelo hitri in spretni. Obe ekipi bosta želeli zmagati, ampak igramo doma in za nas bo zmaga prioriteta."

Moštvi sta se v Ligi prvakov srečali že 13-krat, nobena izmed tekem pa se ni končala z remijem. Bavarci so slavili sedemkrat, Parižani enkrat manj, obenem pa so Nemci zmagali na najpomembnejši medsebojni tekmi, ko je v finalu leta 2020 edini gol na tekmi zabil Kingsley Coman in Bayernu zagotovil šesti naslov v Ligi prvakov.