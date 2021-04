Bayern se mu je po porazu proti Parižanom odrekel, a že ima ponudbe velikanov

Strateg Bayerna Hansi Flick je še pred dnevi z izbranimi besedami govoril o Jeromu Boatengu, po sredinem porazu na prvi četrtfinalni tekmi Lige prvakov proti francoskemu PSG z 2:3 pa je očitno spremenil svoje mnenje, kar je le še povečalo napetost v nemškem taboru po bolečem porazu. Po dvoboju lanskih finalistov LP so nekateri Boatenga, obtožili, da je bil glavni krivec za tretji gol pariškega moštva in drugega Kyliana Mbappeja. Povratna tekma bo v torek, 13. aprila, v Parizu. A pozor, nemški Bild, pritrjuje mu tudi Sky Sports trdi, da je na naslov izkušenega branilca že romalo nekaj ponudb in vse do zadnje prihajajo iz vrst evropskih velikanov. "Ni kaj, Boatengu se obeta igranje za evropskega velikana. Interes za njegove usluge prihaja z Otoka, kjer so nanj oko vrgli pri Tottenhamu, omenja pa se ga tudi pri Evertonu, ob omenjenima pa se je v vrsto postavila tudi Barcelona. Na Apeninskem polotoku interes zanj kaže Milan," sporoča Bild, ki dodaja, da je Boateng Bayernu v teh desetih sezonah zares veliko dal. "Odigrati 355 na tako visokem noviju in osvojiti vse kar se osvojiti da so dejstva, ki Boatenga uvrščajo med najbolj prepoznavne predstavnike bavarskega ponosa v zgodovini sploh." Bayern je sicer že sredi februarja sporočil, da bo po koncu sezone 2020/21 na Alianz Areno prišel 22-letni francoski obrambni igralec Dayot Upamecano, trenutno soigralec nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla pri Leipzigu.

Poleg 32-letnega štoperja, ki v Münchnu igra od leta 2011 - v tem obdobju pa je dvakrat slavil v Ligi prvakov ter osemkrat v nemškem prvenstvu - bo bavarsko prestolnico zapustil tudi njegov kolega v obrambni vrsti - AvstrijecDavid Alaba.