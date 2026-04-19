Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Bayern v LP brez Gnabryja, zanj vprašljiv tudi mundial

Munchen, 19. 04. 2026 10.06 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA R.S.
Gnabry

Bayern je na družbenih omrežjih objavil, da si je Serge Gnabry na treningu huje poškodoval stegensko mišico. Okrevanje bo trajalo "dalj časa", po poročanju nemških medijev pa bi utegnil nemški reprezentant izpustiti tudi svetovno prvenstvo. Bavarci bodo nemškega reprezentanta pogrešali tudi v polfinalu Lige prvakov proti francoskemu PSG-ju. Obe tekmi polfinala bomo prenašali tudi na Kanalu A in VOYO.

V Munchnu je sicer vse pripravljeno na proslavo, saj Bayern na domači tekmi 30. kroga državnega prvenstva proti Stuttgartu potrebuje le še točko za 35. naslov nemških prvakov. Pet tekem pred koncem imajo Bavarci pred Borussio iz Dortmunda 12 točk naskoka, potem ko je slednja v soboto izgubila proti Hoffenheimu.

Morebitno veselje pa je skazila poškodba Serga Gnabryja, ki si je po informacijah iz kluba strgal mišico pritezalko (adduktor). Ponavadi je okrevanje za takšno poškodbo dolgo med tremi in štirimi meseci, zaradi česar bo 30-letnik po vsej verjetnosti izpustil tako preostanek klubske sezone kot svetovno prvenstvo. To se bo začelo 11. junija in trajalo do 19. julija.

Nogometaše Bayerna poleg formalnosti v domačem prvenstvu do konca sezone čakajo še nastopi v pokalu in Ligi prvakov. Po dvoboju proti Stuttgartu jih sredi naslednjega tedna čaka polfinalni pokalni dvoboj proti Bayerju iz Leverkusna, teden dni kasneje pa prva tekma polfinala Lige prvakov proti Paris Saint-Germainu, ki si jo boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Gnabry je v letošnji sezoni na 37 obračunih v vseh tekmovanjih dosegel deset golov in 11 podaj.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641