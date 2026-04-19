Bayern v LP brez Gnabryja, zanj vprašljiv tudi mundial

V Munchnu je sicer vse pripravljeno na proslavo, saj Bayern na domači tekmi 30. kroga državnega prvenstva proti Stuttgartu potrebuje le še točko za 35. naslov nemških prvakov. Pet tekem pred koncem imajo Bavarci pred Borussio iz Dortmunda 12 točk naskoka, potem ko je slednja v soboto izgubila proti Hoffenheimu.

Morebitno veselje pa je skazila poškodba Serga Gnabryja , ki si je po informacijah iz kluba strgal mišico pritezalko (adduktor). Ponavadi je okrevanje za takšno poškodbo dolgo med tremi in štirimi meseci, zaradi česar bo 30-letnik po vsej verjetnosti izpustil tako preostanek klubske sezone kot svetovno prvenstvo. To se bo začelo 11. junija in trajalo do 19. julija.

Nogometaše Bayerna poleg formalnosti v domačem prvenstvu do konca sezone čakajo še nastopi v pokalu in Ligi prvakov. Po dvoboju proti Stuttgartu jih sredi naslednjega tedna čaka polfinalni pokalni dvoboj proti Bayerju iz Leverkusna, teden dni kasneje pa prva tekma polfinala Lige prvakov proti Paris Saint-Germainu, ki si jo boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Gnabry je v letošnji sezoni na 37 obračunih v vseh tekmovanjih dosegel deset golov in 11 podaj.