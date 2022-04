Emeryjeva podmornica potopila Bayern na Allianz Areni

Četrtfinalni obračun med Bayernom in Villarrealom je postregel s prvim večjim presenečenjem v aktualni sezoni Lige prvakov. Špancem je na povratnem srečanju na Allianz Areni namreč uspelo zadržati prednost s prve tekme za napredovanje med štiri najboljše. Pred tednom dni je Villarreal doma slavil z 1:0, tokrat pa je bilo 1:1. Odločilni gol je v 88. minuti zabil rezervist Samuel Chukwueze. Unai Emery se je še enkrat več izkazal za mojstra evropskih tekmovanj in klub iz mesta z okoli 50 tisoč prebivalci drugič v zgodovini popeljal v polfinale Lige prvakov.

Villarreal je imel na prvi tekmi izrazitejše priložnosti, a izkoristil je samo eno za minimalno prednost (1:0). Številni so bili mnenja, da bodo neučinkovitost obžalovali na povratnem obračunu, a so se na Bavarskem izkazali z izjemno taktično predstavo. Dani Parejo je z zanj atipično napako sicer omogočil, da je Bayern prišel do vodstva, a je Allianz Areno tik pred koncem utišal joker iz rokava Unaia Emeryja, rezervist Samuel Chukwueze. Thomas Müller je po tekmi razočarano potarnal, da bi zanesljivo napredovali, če bi štel samo povratni obračun, a tudi to bi mu lahko oporekali. Že res, da je imel s soigralci več strelov in terensko premoč, a Emeryjevi varovanci Bayernu kljub temu niso dopustili veliko zrelih priložnosti in so povsem zasluženo prišli med štiri najboljše.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Emery se je za vikend odločil za zanimivo potezo, saj je v domačem prvenstvu odpočil vseh 11 nogometašev – vključno z vratarjem Geronimom Rullijem –, ki so začeli povratni obračun na Bavarskem. In svežina se je rumeni podmornici še kako poznala. V prvem polčasu je imel Bayern pričakovano več od igre, a si omembe vrednih priložnosti sploh ni uspel pripraviti. Na drugi strani je imel Villarreal tri situacije, iz katerih bi lahko oziroma moral iztžiti več. V šesti minuti je kot prvi z roba kazenskega prostora previsoko streljal Gerard Moreno. Nato smo več kot pol ure igre spremljali pritisk domačih, a Rulli ni imel veliko dela, nakar se je v 41. minuti kar naenkrat pred Manuelom Neuerjem znašel Arnaut Danjuma. Nizozemski napadalec je imel situacijo "ena na ena", a je ni izkoristil, stresel je zunanji del mreže. V zadnji minuti sodniškega dodatka je še enkrat streljal Moreno, a tudi on ni zadel okvira vrat. V prvih 45 minutah velja izpostaviti odlično obrambo Villarreala, predvsem osrednja branilca Raul Albiol in Pau Torres sta igrala zares odlično in sta povsem onemogočila sicer atomski napad Bayerna. Robert Lewandowski v prvem polčasu sploh ni imel priložnosti, si pa je po prekršu nad Albiolom prislužil rumeni karton.

icon-link Statistika tekme Bayern – Villarreal FOTO: Sofascore.com

Na začetku drugega polčasa je izgledalo, da je na igrišče prišel povsem nov, drugačen Bayern. V 51. minuti je Leroy Sane nesebično zaposlil Dayota Upamecana, ki je pred vrata gostov prišel zaradi kota, a se francoski branilec z zaključkom ni proslavil, žoga je šla visoko preko vrat. V naslednji minuti pa je bil Lewandowski bistveno bolj natančen. Izkušeni Dani Parejo je na svoji polovici poceni zapravil žogo, Thomas Müller je hitro našel svojega poljskega soigralca, ta pa je s filigramskim zaključkom matiral Rullija in s pomočjo vratnice poskrbel za izničenje prednosti Villarreala s prve tekme. Nadaljevalo se je v podobnem ritmu. Domači so imeli številne priložnosti, a so ena za drugo ostale neizkoriščene. V 71. minuti bi Müller enostavno moral bolje zaključiti, ko je dobil na glavo sijajen predložek, vendar je meril za malenkost mimo desne vratnice. Villarreal je bil v drugem polčasu brez pravih priložnosti, Unai Emery pa se je v 84. minuti odločil za dvojno zamenjavo, s katero je skušal poživiti ritem igre. Samuel Chukwueze in Alfonso Pedraza sta vstopila namesto Francisa Coquelina in Arnauta Danjume. Že v naslednji minuti je Chukwueze poslal nevaren predložek, ki ga je Neuer uspel razčistiti, tri minute kasneje pa je bil tudi nemški vratar brez moči. V eni redkih situacij, ko so gostje v drugem polčasu sploh prišli na polovico Bayerna, je Moreno po hitrem protinapadu sijajno našel prav že omenjenega nigerijskega rezervista, ta pa je s strelom "iz prve" prisebno matiral nemočnega Neuerja za šok na Allianz Areni. Slovenska sodniška zasedba na čelu s Slavkom Vinčičem je v drugem delu pokazala štiri minute sodniškega dodatka, v katerem pa Bayern ni imel več priložnosti. Ostalo je pri 1:1 in skupno 2:1 v korist Villarreala za veliko presenečenje na Bavarskem. Španci bodo prvič po letu 2006 zaigrali med štirimi najboljšimi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Liga prvakov, četrtfinale, povratna tekma: Bayern München – Villarreal 1:1 (0:0) // 1:2* Lewandowski 52.; Chukwueze 88. *Skupni izid

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke