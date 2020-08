Bayernu in (ali) PSG-ju se nasmiha 115 milijonov evrov

Kakšen bo končni znesek v primeru zmage sicer ostaja nejasno, saj je bilo zaradi koronavirusa na sporedu manj tekem in igrale so se brez gledalcev. Uprave klubov pa upajo, da bo dosegljivih vsaj 100 milijonov evrov. Evropska nogometna zveza (Uefa) še ni natančno sporočila, kako bo z izplačilom premij in ali jih bo izplačala v celoti, saj nogometaši v četrtfinalu in polfinalu zaradi omejitev niso odigrali dveh, ampak le eno tekmo. S tem bodo tudi prihodki Uefe manjši. Po prvotnem scenariju je zmaga v finalu vredna 19 milijonov evrov, poraženec bi jih dobil 15. V celoti bi premija z naslova Uefe tako znašala 115,69 milijona evrov. Že pred marčevsko prekinitvijo tekmovanja si je Bayern z uvrstitvijo v osmino finala s startnino in premijami za osvojene točke priigral 41 milijonov evrov. Po prvotnem načrtu delitve denarja bi temu dodali 22,5 milijona za uvrstitev v finale, a sta bili tukaj odigrani dve tekmi manj, in zmagovalcu lige se obeta še dodatnih 19 milijonov. Nejasno je, kako bo Uefa razdelila denar iz tako imenovanega koeficienčnega sklada, kjer so klubi razvrščeni glede na uspehe v Ligi prvakov. V normalnih razmerah bi zelo uspešni Bavarci iz njega prejeli 33,24 milijona evrov.