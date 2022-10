Bayern že v prvem polčasu odločil srečanje z Viktorio in na koncu slavil s 5:0

Bavarci so povedli že v sedmi minuti srečanja, ko je podajo Jamala Musiale izkoristil Leroy Sane, ki se je spustil v prodor v slogu Arjena Robbna in z levico matiral vratarja Viktorie. Le šest minut kasneje je bilo že 2:0. Tokrat je hitro akcijo Bayerna po lepi podaji Leona Goretzke zaključil Serge Gnabry. Le akcijo kasneje bi lahko Sadio Mane že zelo zgodaj odločil o zmagovalcu, a je z levico meril naravnost v Mariana Tvrdona. Če ni šlo v 15. pa je šlo v 21. minuti. Mane je z odlično samostojno akcijo poskrbel za 3:0 in Vikotria je bila po manj kot četrtini tekme že skoraj povsem brez možnosti za osvojitev točk. Po 36 minutah igre je zadetek dodal še Musiala, a je posnetek pokazal, da je bil podajalec Mane za korak prehiter in se tako nahajal v prepovedanem položaju. Julian Nagelsmann se je že ob polčasu odločil nameniti počitek Jamalu Musiali in Alphonsu Daviesu, priložnost pa je namenil Ericu Maximu Choupo-Motingu in Josipu Stanišiću. Tako kot v prvem, je Bayern hitro zadel tudi v drugem polčasu, znova pa je v polno meril Sane, tokrat po natančni dolgi podaji Maneja. Viktoria ni bila dorasel nasprotnik Bayernu in tekma je delovala kot igra moških proti fantom. Po nekaj manj kot uri igre je namreč svooj zadetek dodal še Eric Maxim Choupo-Moting, ki jih sedaj svoji karieri v Ligi prvakov beleži osem.