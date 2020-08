Bayern gladko opravil s Chelseajem, sedaj je na vrsti Barcelona

"To je tekma na izpadanje in prava psihološka priprava je vedno potrebna. Ko sem gledal tekmo Leverkusna (končnica Lige Evropa, op.p.), me je vznevoljilo, ker so odigrali dobro tekmo, pa so bili izločeni zaradi dvajsetih minut slabše prestave. Imel sem občutek, da bi napredovali, če bi bili na sporedu dve tekmi. Kar se nas tiče, sem prepričan, da lahko premagamo kateregakoli tekmeca. Vseeno se zavedamo, da nas čaka kvaliteten nasprotnik z vrhunskimi igralci. Borili se bomo, tako kot smo se zadnjih devet mesecev in smo pozitivno naravnani,"je optimističen Goretzka. Bayern je v tej sezoni znova izvrsten, osvojil je naslov prvaka v Bundesligi, v Ligi prvakov pa je gladko, na dveh tekmah, izločil londonski Chelsea. Na prvi tekmi, še v "predkoronskem obdobju" je bilo 3:0 v Münchnu, pred nekaj dnevi pa so v Londonu slavili s 4:1.