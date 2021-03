Trener Bayerna ni želel razkriti, kateremu moštvu bi se rad izognil

Bayern München deluje nepremagljivo tudi v Ligi prvakov, saj so Bavarci brez težav odpravili tekmeca v osmini finala. Lazio je že na prvi tekmi v Rimu dobil "porcijo", zaradi katere ni imel pravih možnosti na povratnem srečanju. V Münchnu ni bilo tako veliko golov, vseeno je Bayern zmagal z 2:1 in s skupnim izidom kar 7:2. Za Bayern sta gola dosegla Robert Lewandowski, potem ko je Poljak dobil menjavo v drugem polčasu, pa je drugi gol dosegla njegova menjava. Eric Choupo-Moting je zagovotil zmago Bavarcem le dve minuti po vstopu v igro.

"Dejali smo si pred tekmo, da še ni vsega konec. Čeprav smo imeli vodstvo 4:1, smo tekmo vzeli zelo resno in nismo tekmecu pustili veliko priložnosti. Za nas je bila to pomembna zmaga in zaslužili smo si jo. Seveda sem zadovoljen, da sem dosegel gol," je dejal Choupo-Moting in nekaj besed namenil tudi poljskemu napadalcu: "Lewandowski je izvrsten igralec, vesel sem, da lahko treniram in igram z njim vsak dan. Je tudi odlična osebnost in prav neverjetno je, koliko golov je že dosegel. Vedno pokaže svoje kvalitete in upamo, da bo tako nadaljeval, saj želimo iti čim dlje in ubraniti naslov."