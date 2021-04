Flick: Kot pošten poraženec moram čestitati PSG-ju

"Glede na prvo tekmo, glede na vse svoje priložnosti in tiste, ki smo jih podarili, bi napredovali, če ne bi bilo tistega tretjega gola. Prva tekma je bila tista, zaradi katere smo izgubili. Videli ste, kako nevarni so v napadu. Moram čestitati svojim igralcem, čeprav je PSG napredoval. Običajno je moje moštvo tako kakovostno v zaključku, vendar nam je tokrat manjkal tisti končni 'udarec'. Moramo sprejeti, kar se je zgodilo, čeprav bi raje videli, da bi se razpletlo drugače. Kot pošten poraženec jim lahko čestitam,"je bil iskren trener Bayerna Hansi Flick.Bayern je zmagal na težkem gostovanju v Parizu (0:1), a sta bili tekma v Münchnu in zmaga PSG-ja tisti, ki sta na koncu prevesili "tehtnico" na stran Parižanov (2:3).

Pri Bayernu se je pokazalo, da jim manjka daljša "klop", saj je nekaj poškodb ključnih igralcev precej zmanjšalo kadrovske možnosti, kar se je tudi poznalo, saj nemška zasedba sicer običajno diktira tempo in spravlja tekmece v težave s hitrim ritmom. Manjkali so recimo tudi Lewandowski, Gnabry, Goretzka, Sule inTolisso. Tokrat je, kot kaže, zmanjkalo moči. Čeprav so zmagali, so ostali praznih rok v skupnem seštevku.