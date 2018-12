Bayernovi zvezdniki obrnili ploščo: Kovač je naša največja moč

Boljši rezultati, tako v Ligi prvakov , kjer so se že uvrstili v osmino finala in kjer še ne poznajo poraza, kot tudi v domačem prvenstvu, kjer trenutno zavzemajo drugo mesto za, ta hip, neulovljivo Borussio iz Dortmunda, so močno izboljšali vzdušje v taboru Bayerna.

Bavarci bodo v sredo v Amsterdamu lovili še prvo mesto v skupini, tekmo zadnjega kroga skupinskega dela Lige prvakov pa bomo od 20.45 naprej prenašali na Kanalu A in VOYO. Serijski nemški prvaki so se na zahtevno gostovanje proti odlični ekipiAjaxa "pripravljali" z domačo preizkušnjo proti Nürnburgu, kjer so v bavarskem derbiju zanesljivo slavili (3:0), po tekmi pa so zvezdniki Bayerna na vsa usta hvalili trenerja Nika Kovača, ki je bil še pred nekaj tedni tarča kritik, tako nemških medijev, kot tudi samih igralcev. Sedaj so le-ti povsem obrnili ploščo. Po tretji zaporedni zmagi v vseh tekmovanjih je razpoloženje v bavarskem taboru vse bolj idilično. "Trener Niko Kovač je v zadnjem času naredil nekaj sprememb, tako igralskih kot tudi taktičnih. Več imamo posesti žoge in bolj smo koncentrirani in učinkoviti ob prekinitvah. To je predvsem njegovo maslo," je Bildu hitel razlagati prvi čuvaj mreže bavarskega ponosa Manuel Neuer.