V taboru Francozov in Špancev enotni: odločitev bo padla v Parizu

Pri Barceloni je tudi ta konec tedna nase opozoril Lionel Messiz dvema zadetkoma in podajo proti Alavesu, pri PSG pa bo v napadu veliko odvisnega od prvega strelca francoske lige Kyliana Mbappeja, sajBrazilec Neymar(najmanj na prvi tekmi) zaradi poškodbe ne bo igral. Poleg odsotnosti Neymarja, ki je vprašljiv tudi za povratni obračun v Parizu, je pred gostovanjem v Barceloni v taboru PSG odjeknila tudi poškodba argentinskega zvezdnika Angela Di Marie. Trener Barce Ronald Koeman, ki ima tudi sam številne težave z odsotnostmi, je na treningih pred nekaj dnevi spet pozdravil branilca Gerarda Piqueja, ki bi lahko dobil priložnost že na nocojšnji tekmi, medtem ko odkritje letošnje sezone Ronald Araujo še ne bo nared. "Ne bi se rad ponavljal, a ne želim preveč razmišljati o tistih, ki jih ni. Vsaka ekipa ima svoje težave, nihče v tem delu sezone ni brez težav. Tako tudi mi, saj bomo verjetno na obeh tekmah oslabljeni. Tudi če bi bili povsem kompletni, to v takšnem dvoboju in proti takšnemu tekmecu, kot je Barca, ne bi bilo odločilno. Prepričan sem, da smo pripravljeni, a vem tudi to, da bo do odločitve o potniku za četrtfinale prišlo šele na povratni tekmi," je bil za pariški L'Equipeizčrpen novopečeni trener serijskih francoskih prvakov Mauricio Pochettino, ki svojo trenersko odisejado na klopi Parižanov ni začel najbolj prepričljivo, a prvo pravo sodbo bo podal šele dvoboj osmine finala Lige prvakov in obračun s petkratnimi zmagovalci tega eminentnega tekmovanja iz Barcelone. "Mislim, da prav veliko skrivnosti na obeh srečanjih ne bo. V taktičen boj ne verjamem. Predvsem zato ker Barca in PSG ne igrata na takšen način. Je pa jasno, da bo pomembno vlogo igrala obramba. Nihče ne želi že na prvi tekmi prejeti večje število golov. Verjamem v trdno obrambo in disciplinirano igro. Tudi z rezultatom 0:0 bi bil zadovoljen," je bil za pariški športni časnik brez dlake na jeziku 51-letni Argentinec.