Noč rekordov za Haalanda: Tresel sem se pred izvajanjem enajstmetrovke

" Uf, zelo težka in stresna tekma. Ne pomnim, da bi bil kdaj koli tako utrujen po tekmi. Sesut sem ," je sprva za nemški Bild dejal junak tekme proti Sevilli (2:2). " Utrujenost bo hitro minila, fantastičen občutek po uvrstitvi v četrtfinala pa bo ostal. Vsi smo junaki, uspela nam je velika stvar. Sedaj bo v sezoni sve skupaj lažje, saj smo dosegli že en velik cilj ," je nadaljeval 20-letni Norvežan in zatrdil, da je bila to ena najbolj zahtevnih tekem zanj sploh. " Vedeli smo, da ni še vsega konec po prvem dejanju v Sevilli. Španci imajo izvrstno ekipo, to kažejo tudi v njihovem prvenstvu, kjer so celo v igri v boju za prvaka. Važno je, da smo šlo skozi, v nadaljevanju Lige prvakov bomo še bolj nevarni za morebitne tekmece. Sedaj, ko se nam je odvalil velik kamen od srca ." Norvežan je še enkrat podoživel izvajanje enajstmetrovke. " Bilo je stresno. Zelo stresno. Zgrešil sem prvič, a na srečo dobil še eno priložnost. Komaj sem stal od živčnosti. Delal sem se, da sem miren, a mislim, da so vsi videli mojo nemirnost. Odločil sem se streljati v isto stran in uspel . Presrečen sem ," je Bildu še dejal izjemni Norvežan.

Prihodnji torek bosta na sporedu tekmi med Realom Madridom in Atalanto Josipa Iličića, Španci vodijo z 1:0, ter Manchester Cityjem in Borussio Mönchengladbach, kjer Angleži prednjačijo z 2:0. Dan pozneje pa bosta še tekmi med Chelseajem in Atleticom MadridomJana Oblaka, kjer Londončani vodijo z 1:0, ter Bayernom in Laziem, kjer so Bavarci v prednosti s 4:1.

Četrtfinalne tekme bodo 6. in 7. aprila ter 13. in 14. aprila, polfinalne 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa bo 29. maja v Istanbulu.