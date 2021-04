Pochettino neprepričljivo o Mbappeju: Mislim, da bo ostal

Povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov med PSG in Bayernom boste lahko na Kanalu A in VOYO pospremili v torek (ob 20.30). Dan kasneje sledi še odločilni obračun Liverpoola in madridskega Reala.

Kot vsako leto, se tudi tokrat ponuja beli balet, ki išče novo galaktično okrepitev. Parižani so se z zmago nad aktualnimi evropskimi prvaki močno približali polfinalu in človek bi pomislil, da je v klubu mirno. Toda, za nekaj napetosti skrbijo španski mediji, ki so prepričani, da bo Mbappe v dresu PSG-ja igral zgolj še do konca letošnje sezone. "Tega smo že vajeni. Ko govorimo o najboljših nogometaših ali trenerjih in Kylian Mbappe spada med najboljše na svetu, bodo govorice vedno prisotne," pravi trener Parižanov Mauricio Pochettino. 22-letni napadalec nikoli ni skrival naklonjenosti madridskemu Realu, v letošnji sezoni pa naj bi že kar trikrat zavrnil podaljšanje pogodbe s serijskimi francoskimi prvaki. Prav iz razloga, da bi od poletja naprej lahko navduševal Realove navijače. "Klub in igralec sta osredotočena skleniti dogovor, po katerem bi Kylian ostal pri nas," trdi Pochettino.