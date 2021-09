Nek nov Real? Navijači kaj takega ne pomnijo točno 1015 dni

A očitno se je v igri Reala vse poklopilo že na uvodu v prvenstvo, kar je potrdila visoka zmaga proti Mallorci. Nogometaši madridskega Reala so v 6. krogu španskega prvenstva Primera Division visoko, s 6:1, premagali goste z otoka in se preko mestnega tekmeca Atletica Jana Oblaka spet povzpeli na vrh lestvice. Real je do pete zmage v sezoni prišel s pomočjo 'hat-tricka' španskega reprezentanta Marca Asensia, ki je bil uspešen v 24., 29. in 55. minuti. "Ob tem pa ne gre prezreti dejstva, da na igrišču ni bilo vezistov, kot so Luka Modrić, Casemiro in Toni Kroos," opaža madridska Marca in opozarja, da se je to zgodilo sploh prvič v zadnjih 1015 dnevih. "Namesto izkušenega tria so bili v udarni postavi Reala Fede Valverde, Eduardo Camavinga in Asensio. Še posebej slednji se je izkazal s 'hat-trickom' proti svojemu nekdanjemu klubu," dodaja ugledni madridski športni časnik, ki omenja, da je Real razen uvodne tekme sezone dobil vse dvoboje in to večinoma ob pravi golijadi v nasprotnikovi mreži ter zares navdahnjeni igri. "Kraljevi klub je zmagal na vseh zadnjih petih tekmah v prvenstvu, pri tem je zabil kar 21 golov na šestih tekmah. Na drugem mestu po doseženih zadetkih v La Ligi letos je Valencia, ki jih je zabila deset manj od Reala. Ob tem pa ima na kontu še dragoceno zmago z zahtevnega gostovanja v Ligi prvakov proti Interju v Milanu," je še "videla" Marca.