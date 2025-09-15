'Če bo Marseille zmagal v Madridu, bo mesto gorelo'

Uvodni (torkov) večer nogometne Lige prvakov bo v znaku obračuna Real - Marseille, ki ga bomo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO. Za Francoze je pred leti več kot uspešno igral nekdanji slovenski reprezentant Boštjan Cesar.

Iz 24UR: 'Osvojiti Ligo prvakov je nekaj mističnega, to bo naš cilj tudi v prihodnosti'

Liga prvakov FOTO: 24ur.com icon-expand

Za PSG se je konec letošnjega maja v Münchnu po zmagi nad milanskim Interjem končalo več kot desetletje dolgo obdobje razočaranj po neuspešnih naskokih na vrh evropske nogometne Lige prvakov. Razvpita pariška ekipa je tudi v sezoni 2025/26 glavna kandidatka za končno zmago, najmočnejše tekmice pa bo imela v angleških in španskih zasedbah.

Luis Enrique FOTO: AP icon-expand

Varovanci španskega trenerja Luisa Enriqueja so trdno odločeni ponoviti dosežek iz minule sezone, hkrati pa se zavedajo zahtevnosti naloge. Izjemno kratek poletni premor zaradi klubskega svetovnega prvenstva v ZDA, kjer je PSG v finalu klonil proti angleškemu Chelseaju, je že terjal svoj davek.

Francoski prvak je ostal brez najresnejšega kandidata za zlato žogo Ousmana Dembeleja, poleg v minuli sezoni naravnost prerojenega in silno učinkovitega krilnega napadalca pa bo uvodno tekmo proti Atalanti iz Bergama zaradi poškodbe izpustil tudi veliki up Desire Doue.

Boštjan Cesar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Francoska ekipa v lasti katarskih bogatašev je slabo začela v minuli sezoni povsem prenovljeno Ligo prvakov, a trije porazi ji niso preprečili, da se ne bi uvrstila med najboljših 24 ekip. V tekmah na izločanje se je povsem prebudila, kot domino so padli francoski Brest, angleški Liverpool, Aston Villa in Arsenal, v velikem finalu pa še Inter iz Milana po prepričljivi zmagi s 5:0.

Cesar: Če bo Marseille premagal Real, bo vso mesto gorelo

Legenda slovenskega nogometa Boštjan Cesar je bila član Marseilla v obdobju med leti 2005 - 2008. Najbolj se mu je v spomin vtisnilo noro vzdušje, ki ga znajo pričarati navijači francoskega velikana. Čeprav se strinja, da je madridski Real favorit, je prepričan, da lahko Marseille preseneti. "Če bo Marseille premagal Real, bo vso mesto gorelo, nihče ne bo šel spat do jutra," jutrišnji spektakel napoveduje Cesar. V pogovoru za našo televizijo je nekdanji član slovenskega reprezentančnega štaba dodal še marsikaj zanimivega ...