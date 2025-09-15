Svetli način
'Če bo Marseille zmagal v Madridu, bo mesto gorelo'

Madrid, 15. 09. 2025 18.23 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Marko Juvan , Božidar Bulat , STA
5

Uvodni (torkov) večer nogometne Lige prvakov bo v znaku obračuna Real - Marseille, ki ga bomo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO. Za Francoze je pred leti več kot uspešno igral nekdanji slovenski reprezentant Boštjan Cesar.

  • Boštjan Cesar pred tekmo Reala in Marseilla
    Boštjan Cesar pred tekmo Reala in Marseilla
  • Iz 24UR: 'Osvojiti Ligo prvakov je nekaj mističnega, to bo naš cilj tudi v prihodnosti'
    Iz 24UR: 'Osvojiti Ligo prvakov je nekaj mističnega, to bo naš cilj tudi v prihodnosti'
Liga prvakov
Liga prvakov FOTO: 24ur.com

Za PSG se je konec letošnjega maja v Münchnu po zmagi nad milanskim Interjem končalo več kot desetletje dolgo obdobje razočaranj po neuspešnih naskokih na vrh evropske nogometne Lige prvakov. Razvpita pariška ekipa je tudi v sezoni 2025/26 glavna kandidatka za končno zmago, najmočnejše tekmice pa bo imela v angleških in španskih zasedbah.

Luis Enrique
Luis Enrique FOTO: AP

Varovanci španskega trenerja Luisa Enriqueja so trdno odločeni ponoviti dosežek iz minule sezone, hkrati pa se zavedajo zahtevnosti naloge. Izjemno kratek poletni premor zaradi klubskega svetovnega prvenstva v ZDA, kjer je PSG v finalu klonil proti angleškemu Chelseaju, je že terjal svoj davek.

Francoski prvak je ostal brez najresnejšega kandidata za zlato žogo Ousmana Dembeleja, poleg v minuli sezoni naravnost prerojenega in silno učinkovitega krilnega napadalca pa bo uvodno tekmo proti Atalanti iz Bergama zaradi poškodbe izpustil tudi veliki up Desire Doue.

Boštjan Cesar
Boštjan Cesar FOTO: Damjan Žibert

Francoska ekipa v lasti katarskih bogatašev je slabo začela v minuli sezoni povsem prenovljeno Ligo prvakov, a trije porazi ji niso preprečili, da se ne bi uvrstila med najboljših 24 ekip. V tekmah na izločanje se je povsem prebudila, kot domino so padli francoski Brest, angleški Liverpool, Aston Villa in Arsenal, v velikem finalu pa še Inter iz Milana po prepričljivi zmagi s 5:0.

Cesar: Če bo Marseille premagal Real, bo vso mesto gorelo

Legenda slovenskega nogometa Boštjan Cesar je bila član Marseilla v obdobju med leti 2005 - 2008. Najbolj se mu je v spomin vtisnilo noro vzdušje, ki ga znajo pričarati navijači francoskega velikana. Čeprav se strinja, da je madridski Real favorit, je prepričan, da lahko Marseille preseneti. "Če bo Marseille premagal Real, bo vso mesto gorelo, nihče ne bo šel spat do jutra," jutrišnji spektakel napoveduje Cesar. V pogovoru za našo televizijo je nekdanji član slovenskega reprezentančnega štaba dodal še marsikaj zanimivega ...

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
walter2
15. 09. 2025 20.10
Marseille kot gost ni ne vem kako nevaren!Tudi letošnji začetek sezone francoske lige je 2x gostoval in 2x izgubil!Kot domačin je veliko boljši,kar bi Cesar kot neki strokovnjak moral vedeti!
ODGOVORI
0 0
Definbahija
15. 09. 2025 19.57
+1
Marsej najbolj nevarno mesto v Franciji in zelo nevarno v Eau. Sami od dol
ODGOVORI
1 0
JOSEPH HAYDN
15. 09. 2025 20.02
Izbris prihaja, enako se je zgodilo meni. Mojega komentarja ni več
ODGOVORI
0 0
bandit1
15. 09. 2025 19.36
Tisti ki je bil v Parizu ve do kje sega pariz, ozek del mesta ostalo je ... Marsej pa je pristaniško mesto, tam nisem bil in si po nekaterih izjavah prijateljev tudi ne želim it.
ODGOVORI
0 0
cripstoned
15. 09. 2025 18.47
+8
Če če če...če real dvigne se 16 evropsko kanto bodo hejtercki zgoreli hahahaha
ODGOVORI
13 5
