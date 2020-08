Beckenbauer: Bayern čaka najtežja tekma sezone, možnosti za naslov so 50:50

"Ogledal sem si številne PSG-jeve tekme in vem, da so izjemna ekipa. Za Bayern bo to najtežja tekma sezone. V vrstah Parižanov ni šibkih točk, pričakujem, da bodo za finale nekoliko spreminjali način igre, saj so zelo prilagodljivi," je za klubsko spletno stran Bavarcev povedal legendarni Franz Beckenbauer .

74-letnika je navdušila predstava Bavarcev proti Barceloni, zelo zadovoljen pa je bil tudi po dobljenem polfinalu z Lyonom."Francozi so imeli prvo priložnost na tekmi, a se jeManuel Neuer odlično izkazal. Nato je Bayern prevzel vajeti igre, ki jih ni več izpustil. To se od ekipe, ki naskakuje naslov, tudi pričakuje. Velikokrat smo že videli, kako se ekipe preveč sprostijo in nato zapravijo ugodno vodstvo. Bayern pa je ostal miren in osredotočen vse do konca, kar se mu je obrestovalo."

Nezaustavljivi napadalni stroj Bavarcev

Uspeh PSG-ja bo v veliki meri odvisen od tega, ali bodo Parižani uspeli zaustaviti atomski napad Bavarcev. Ta že celotno sezono ruši rekorde, še tri zadetke pa je oddaljen od izenačitve 20 let starega dosežka Barcelone. Nogometaši Blaugrane so v sezoni 1999/2000 v Ligi prvakov zabili 45 zadetkov, Bayern je trenutno pri 42. A velja omeniti, da so Katalonci tedaj odigrali kar 16 tekem, za Nemce pa bo finalni obračun šele 11. v tej sezoni. Moštvo z Allianz Arene tako v Ligi prvakov v povprečju dosega 4,2 gola na tekmo, kar je z naskokom najboljši izkupiček v zgodovini tekmovanja.