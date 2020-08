Beckham s sporočilom PSG: Vem, da boste živčni, toda vse bo v redu

"Srečno danes, vem, kakšen dosežek je doseči finale Lige prvakov. Vem, koliko to pomeni vam. Vem, koliko to pomeni klubu in navijačem," je v videosporočilu sprva povedal David Beckham, nato pa se zahvalil, da so mu Parižani dali priložnost, da je lahko v bogati karieri igral (tudi) za njih. "Hvala, da sem imel priložnost igrati za ta izjemni klub. Večno bom hvaležen za to, toda srečno danes," je še sporočil nekdanji nogometaš Manchester Uniteda, Real Madrida, AC Milana, PSG in LA Galaxyja."Vem, da boste nocoj živčni, toda vse bo v redu. Srečno in tu je Pariz," je zaključil 45-letni Beckham.