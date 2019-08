Belec po tekmi z Ajaxom: Mogoče smo si zaslužili še kaj več kot remi

Vid Belec je za Apoel igral celotno tekmo in se nekajkrat izkazal z dobrimi obrambami in pravočasnimi izleti iz vrat. Njegov reprezentančni kolega Roman Bezjak je tekmo za Apoel začel, nato pa ga je 53-letni nemški strateg Thomas Doll v 68. minuti potegnil iz igre. Belec meni, da bi si Apoel na prvi tekmi v ciprski Nicosii zaslužil morda celo zmago. "Lahko rečem, da je bila tekma z Ajaxom na Cipru zelo zanimiva. Priložnosti so bile na obeh straneh, na koncu, če pogledamo, smo si mogoče zaslužili še kaj več kot neodločen izid, ampak lahko smo zadovoljni s pozitivnim rezultatom," je v pogovoru za našo televizijo povedal Vid Belec.

TEKMA

Belca in Bezjaka po dobri prvi tekmi na Cipru zdaj čaka teden dni počitka, v sredo, 28. avgusta ob 21. uri, pa ju čaka najverjetneje kar tekma sezone, ko bodo skupaj s soigralci gostovali na kultni areni Johana Cruijffa."Zdaj se moramo čim bolje pripraviti na naslednjo tekmo. Zavedamo se, da nas v Amsterdamu čaka še težja tekma, kot je bila ta na Cipru. Treba bo potrpeti v obrambi in izkoristiti ponujene priložnosti," je zaključil Belec. Kako se bo tekma razpletla in ali se bo Belcu in Bezjaku izšlo za presenečenje, v katerem bi izločili polfinaliste pretekle izvedbe Lige prvakov, boste izvedeli v prenosu na Kanalu A in VOYO.

