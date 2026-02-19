Belgijci kljub povratku nezadovoljni: 'Lahko bi tudi zmagali'

Po prvem polčasu prav nič ni kazalo, da se bo o potniku v osmino finala odločalo na povratni tekmi. Atletico Madrid je namreč vodil z 2:0, potem ko je najprej z bele točke zadel Julian Alvarez, v zadnji minuti sodniškega dodatka pa je po podaji iz kota zadel še Ademola Lookman. "Odlično so se odzvali po zaostanku dveh zadetkov," je nasprotnika po tekmi pohvalil Diego Simeone, ki je bil kljub remiju presenetljivo zadovoljen. Pojasnil je, da je šlo za čudovito in predvsem intenzivno tekmo. "Domov se vračamo s pozitivnim rezultatom in zavedanjem, da moramo delo dokončati pred svojimi navijači."

'Pred povratno tekmo je še vse odprto'

Za to je v drugem polčasu poskrbel Club Brugge, ki je že do 60. minute uspel izenačiti. Po kotu je najprej znižal Raphael Onyedika, po natanko uri igre pa je zadel še Nicolo Tresoldi. "Ne bi smeli tako hitro prejeti prvega zadetka. Drugi tik pred koncem polčasa pa je bil še večji udarec, a rekli smo si, da moramo tekmo obrniti na glavo. Da moramo iti na vse ali nič in vsaj poskusiti, to nam je uspelo. Pred povratno tekmo je še vse odprto," je bil zadovoljen kapetan Club Bruggea Hans Vanaken, kasneje proglašen tudi za igralca tekme.

Hrvaški trener Ivan Leko je bil zadovoljen z videnim, a ni skrival, da je po remiju ostalo nekaj grenkega priokusa. FOTO: Profimedia

Leko pohvalil obrambo: Odlično smo jih pokrivali na njihovi polovici