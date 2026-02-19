Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Belgijci kljub povratku nezadovoljni: 'Lahko bi tudi zmagali'

Brugge , 19. 02. 2026 07.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Club Brugge - Atletico Madrid

Club Brugge in Atletico Madrid sta se v sredini poslastici Lige prvakov razšla neodločeno (3:3), potem ko so Madridčani vodili z 2:0 in 3:2. Belgijci pred povratnim srečanjem poudarjajo, da je možno prav vse, a obžalujejo, da jim ni uspel popoln preobrat za morebitno zmago.

Več videovsebin
  • Zadetek Bruggea za končnih 3:3
    01:39
    Zadetek Bruggea za končnih 3:3
  • Avtogol za vodstvo Atletica z 2:3
    00:56
    Avtogol za vodstvo Atletica z 2:3
  • Izenačilni zadetek Tresoldija
    01:18
    Izenačilni zadetek Tresoldija
  • Zadetek Bruggeja za znižanje izida na 1:2
    02:23
    Zadetek Bruggeja za znižanje izida na 1:2
  • Zadetek Lookmana za povišanje vodstva atletov na 0:2
    01:14
    Zadetek Lookmana za povišanje vodstva atletov na 0:2

Po prvem polčasu prav nič ni kazalo, da se bo o potniku v osmino finala odločalo na povratni tekmi. Atletico Madrid je namreč vodil z 2:0, potem ko je najprej z bele točke zadel Julian Alvarez, v zadnji minuti sodniškega dodatka pa je po podaji iz kota zadel še Ademola Lookman.

"Odlično so se odzvali po zaostanku dveh zadetkov," je nasprotnika po tekmi pohvalil Diego Simeone, ki je bil kljub remiju presenetljivo zadovoljen. Pojasnil je, da je šlo za čudovito in predvsem intenzivno tekmo. "Domov se vračamo s pozitivnim rezultatom in zavedanjem, da moramo delo dokončati pred svojimi navijači."

Preberi še Golijada v Belgiji: Brugge in Atletico v napeti tekmi remizirala s 3:3

'Pred povratno tekmo je še vse odprto'

Za to je v drugem polčasu poskrbel Club Brugge, ki je že do 60. minute uspel izenačiti. Po kotu je najprej znižal Raphael Onyedika, po natanko uri igre pa je zadel še Nicolo Tresoldi.

"Ne bi smeli tako hitro prejeti prvega zadetka. Drugi tik pred koncem polčasa pa je bil še večji udarec, a rekli smo si, da moramo tekmo obrniti na glavo. Da moramo iti na vse ali nič in vsaj poskusiti, to nam je uspelo. Pred povratno tekmo je še vse odprto," je bil zadovoljen kapetan Club Bruggea Hans Vanaken, kasneje proglašen tudi za igralca tekme.

Hrvaški trener Ivan Leko je bil zadovoljen z videnim, a ni skrival, da je po remiju ostalo nekaj grenkega priokusa.
Hrvaški trener Ivan Leko je bil zadovoljen z videnim, a ni skrival, da je po remiju ostalo nekaj grenkega priokusa.
FOTO: Profimedia

Leko pohvalil obrambo: Odlično smo jih pokrivali na njihovi polovici

V dramatičnem zaključku je Atletico znova povedel v 80. minuti, ko je po podaji z desne strani nesrečen avtogol dosegel Joel Ordonez. V predzadnji minuti rednega dela pa je končnih 3:3 postavil Christos Tzolis, ki je uspešno zaključil situacijo "ena na ena" pred vrati Jana Oblaka.

Hrvaški trener na klopi belgijskega velikana Ivan Leko je poudaril, da je ponosen na svoje varovance."Proti ekipi, kot je Atletico, se ni lahko vrniti. Mi pa smo si to zaslužili s pravo energijo in predvsem dobrim nogometom. Odlično smo jih pokrivali na njihovi polovici. Obramba je bila dobra, čeprav smo prejeli nesrečen zadnji zadetek. Zadovoljen sem, čeprav bi lahko tudi zmagali."

Povratni obračun bo že prihodnji torek v Madridu.

Preberi še Vse na enem mestu: Inter klonil na Norveškem, Atletico bo še trepetal
nogomet liga prvakov atletico madrid club brugge

Vse na enem mestu: Inter klonil na Norveškem, Atletico bo še trepetal

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To otroci odnesejo v odraslost
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku
Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku
Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas
Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
vizita
Portal
Uporaba telefona močno povečuje tveganje
Ali pršice prispevajo k smrčanju?
Ali pršice prispevajo k smrčanju?
Kako se pripraviti na sezono alergij že pozimi
Kako se pripraviti na sezono alergij že pozimi
Tradicionalna afriška prehrana kot naravna krepitev imunskega sistema?
Tradicionalna afriška prehrana kot naravna krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Tega z gotovino nikoli ne počnite
moskisvet
Portal
Najboljša oblika vadbe je tista, ki jo dejansko naredite
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Kroglice brez peke, ki bodo navdušile tudi otroke
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Sanje Grofov
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534