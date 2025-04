Bellingham in Rüdiger udeležena v pretepu na treningu Reala

Nogometaše Real Madrida v sredo čaka povratni obračun četrtfinala Lige prvakov proti Arsenalu, ki jih je prejšnji teden doma ugnal z visokih 3:0. Napetost v španski prestolnici je iz tega razloga zelo visoka, za nekaj dodatne pa naj bi poskrbela Jude Bellingham in Antonio Rüdiger. "Igralci čutijo, da se sezona lomi. Slišal sem, da je na treningu prišlo do resnega spora in pretepa, v katerega sta bila udeležena Bellingham in Rüdiger. Spor so hitro rešili, nato sta se rokovala, ampak napetost je v Madridu vsekakor prisotna," je povedal eden izmed novinarjev omenjene španske televizije.