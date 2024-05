Bellingham ni vedel, kdo je Zidane, danes nosi njegovo številko: Odlična zgodba

Pred začetkom te sezone se je za usluge Juda Bellinghama zanimala celotna Evropa. Kljub bogatim in mamljivim ponudbam klubov s celotnega starega kontinenta pa je mladenič izbral veliki Real Madrid. Že takrat je redkokdo dvomil v smotrnost njegove odločitve, danes pa je jasno, da je bila pravilna. "Klubu se moram zahvaliti za njihovo zanimanje. Obstajajo številni nadarjeni nogometaši in jaz sem imel to čast, da so se zanimali zame zaradi mojih sposobnosti in značaja. Poklicali so me, mi razložili načrt za prihodnja leta in me prepričali. Ni mi bilo treba razmišljati o tem," je o veliki odločitvi dejal komaj 20-letni vezist.

Poudaril je, da je ključno vlogo pri tej odločitvi odigrala tudi njegova družina, ki mu je s podporo vlila prepotrebno samozavest. Velik vpliv nanj je imel predvsem njegov oče. "Moj oče je doma vedno nosil majico Real Madrida z Zidanovo številko 5. Smešno je, ker se je zgodba obrnila in mi je to majico podaril, ko sem poleti podpisal pogodbo. Spraševal sem ga, kdo je igralec na majici, in rekel mi je, da ko bom odrasel, bomo to majico gledali na YouTubu. Zdaj, ko nosim številko 5, je to odlična zgodba," je odnos s svojim očetom orisal mladenič iz Stourbridgea.

Bellingham se dobro zaveda veličine kluba iz Madrida, ki je v svoji zgodovini osvojil že 14 naslovov evropskega klubskega prvaka. "Tu se naučite ceniti legende preteklosti. Vrednote in identiteta kluba temeljijo na legendah, ki so pred nami tako uspešno nosile ta grb. Pomembno je, da nadaljujemo njihovo zapuščino in vrednote, ki so jih postavili. To poskušam storiti," o zastopanju barv madridskega velikana pravi angleški reprezentant.

"Razmišljam le o skupnih ciljih. Vedno pomislim, kako lepo bi bilo skupaj dvigniti vse te pokale in biti nagrajen za delo, ki so ga vsi vložili med sezono. To je najvišji cilj v nogometu. Če se pogovarjamo o prihodnjem letu dni, bi rad osvojil naslov v Ligi prvakov in se uvrstil v še en polfinale," je ambiciozne cilje v svoji bližnji prihodnosti predstavil Bellingham. Že v sredo se bo na povratni tekmi polfinala Lige prvakov s prenosom na Kanalu A in VOYO poskušal približati prvemu cilju.