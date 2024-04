Bellingham: To so tekme, zaradi katerih sem prestopil v Real Madrid

Nogometaši Manchester Cityja so lani na poti do premierne trofeje v Ligi prvakov brez večjih naporov izločili 14-kratne zmagovalce omenjenega tekmovanja, pred tekmo v Manchestru pa imata oba kluba še zmeraj povsem realne možnosti za napredovanje. "City je izjemna ekipa, lani so osvojili trojček, ampak tudi mi smo precej dobro moštvo. Verjamemo vase in v svoje sposobnosti," je pred tekmo povedal zvezdnik galaktikov Jude Bellingham. "Nisem nervozen. To so tekme, zaradi katerih se pridružiš Real Madridu. Komaj čakam, da stopimo na igrišče in začnemo s tekmo," je dodal mladi ofenzivni vezist.