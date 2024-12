Bellingham za 24UR: Vedno sem mnenja, da imamo več kvalitete od nasprotnika

Večer v Bergamu bi za navijače Reala težko bil lepši. Najprej je že v deseti minuti do nujno potrebnega gola za dvig samozavesti prišel Kylian Mbappe , na začetku drugega dela pa sta udarila Vinicius Junior in Jude Bellingham . Takrat se je zdelo, da je zmagovalec že odločen, a je Atalanta do konca pokazala, zakaj je trenutno vodilna ekipa italijanskega prvenstva.

Tretja zmaga sezone Madridčanom bolj kot ne že zagotavlja mesto med 24 najboljšimi ekipami in nadaljevanje v izločilnih bojih. Obračun z Atalanto je na stran gostov prevesil začetek drugega polčasa, ko sta Vinicius in Bellingham v polno merila med 56. in 59. minuto.

'Atalanta je izjemna ekipa'

Kljub trem prejetim zadetkom so domači vse do konca pretili in imeli v zadnjih minutah celo nekaj priložnosti za izenačenje. Čeprav to ni bilo dovolj za vsaj točko, so znova dokazali, da prvo mesto v italijanski Serie A nikakor ni naključje.

"So izjemna ekipa. Dvakrat smo že igrali proti njim. So kot uganka, ker vedno iščeš, da bi prišel do prostega prostora. Zelo težko ga je najti, ko te pokrivajo mož na moža. Zelo intenzivni so pri pokrivanju. Na koncu smo uspeli najti prostor za njihovo obrambo, od koder so prišli zadetki, zaradi katerih nam je uspelo slaviti," je pred našim mikrofonom nadaljeval Bellingham.

Na vprašanje, ali jim bo zaradi torkove zmage v zadnjih dveh krogih nekoliko lažje, je odvrnil: "Kdo ve. Kadarkoli ekipe igrajo proti Realu, je to zanje velika tekma, na katero se dolgo pripravljajo. Pristop bomo morali ohraniti na profesionalni ravni. Vedno sem mnenja, da imamo več kvalitete od nasprotnika. Pomembno bo, da bomo do zadnjih dveh tekem pristopili s pravo miselnostjo."