Beltinčanke po zmagi nad Gruzinkami še upajo na Ligo prvakinj

Slovenske prvakinje v teh dneh gostijo enega od kvalifikacijskih turnirjev za uvrstitev v glavni del Lige prvakinj. Slovenske igralke so tekmovanje začele s porazom, pred dvema dnevoma jih je na murskosoboški Fazaneriji premagala valižanska ekipa Cardiff z 1:0. V soboto so bile v domačih Beltincih igralke Pomurja precej boljše in tudi učinkovite. Proti Gruzinkam so v prvem delu dosegle dva zadetka z bele točke, obakrat, v četrti in 19. minuti, je v polno zadela Anja Prša.

V nadaljevanju je za povišanje vodstva v 52. poskrbela Luana Zajmi, zadnji gol na tekmi pa je v 89. minuti dosegla Sara Makovec. V prvi sobotni tekmi je škotski Hibernian dosegel še drugo zmago. Škotinje so v britanskem dvoboju z 2:1 premagale valižanski Cardiff.

Hibernian ima tako po dveh krogih šest točk, Pomurje in Cardiff pa po tri. Slovenska ekipa ima tako še možnosti za napredovanje, tekmi zadnjega kroga bosta na sporedu v torek ob 17. uri. Cardiff in Nike bosta igrala v Murski Soboti, Pomurje in Hibernian pa v Beltincih. V Ligo prvakinj z vsakega od osmih kvalifikacijskih turnirjev vodi le prvo mesto.

Kvalifikacije za Ligo prvakinj, 2. krog:

ŽNK Pomurje‒ FC Nike 4:0 (2:0)

Prša 4., 19./obe 11-m, Zajmi 52., Markovec 89.

Hibernian ‒ Cardiff Met 2:1 (1:0)

Gallacher 20., Murray 68.; Allen 88.

Lestvica: 1. Hibernian 6 točk, 2. Cardiff 3, 3. Pomurje 3, 4. Nike 0.