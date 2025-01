'Čaka nas odlična tekma med dvema zgodovinskima ekipama'

Barcelona je na slovitem Stadionu Luči nazadnje gostovala v skupinskem delu Lige prvakov v sezoni 2021/22, ko Benfica ni imela resnih težav in se na koncu veselila zmage z rezultatom 3:0. A zasedba Barcelone je od takrat zelo napredovala, v Lizboni bo vsekakor v vlogi favorita, ne glede na to pa se Hansi Flick zaveda, da njegove varovance čaka zahtevna tekma. "Benfica je ekipa, ki igra zelo dobro in jo je užitek gledati. Angel Di Maria je eden izmed mojih najljubših nogometašev, njegova igra je zmeraj na visokem nivoju in resnično je prava paša za oči."