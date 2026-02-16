Naslovnica
Liga prvakov

Povratek na kraj čudeža: lahko Benfica znova pokvari Realov načrt?

Lizbona, 16. 02. 2026 18.32 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
S.V. J.L.
Jose Mourinho

Za moštva, ki so ligaški del nogometne Lige prvakov končala med 9. in 24. mestom, se v torek začenja končnica za uvrstitev v osmino finala. Na lizbonskem da Luzu bo gostoval madridski Real, ki je pred slabimi tremi tedni v zadnjem krogu ligaške faze položil orožje pred Benfico. Prenos obračuna s studijskim delom se na Kanalu A in VOYO začne ob 20.30.

Predogled tekme Benfica - Real Madrid
FOTO: Sofascore.com

Jose Mourinho je na klopi kraljevega kluba presedel 1095 dni. "The Special One" se je s španskim gigantom v tej sezoni že srečal. 28. januarja je njegova Benfica lovila zmago z dvema goloma razlike proti Madridu, v Lizboni pa se je zgodil čudež.

A epska zmaga orlov z golom vratarja Anatolija Trubina v sodnikovem dodatku je zdaj že preteklost. Bivši šef stroke belega baleta pa si želi znova zagreniti življenje nekdanjemu delodajalcu in portugalskega velikana popeljati v osmino finala elitne Lige prvakov.

Jose Mourinho
FOTO: Profimedia

"Največji izziv je bil premagati Real Madrid in sploh nisem želel, da bi ekipo skrbelo, kaj se lahko zgodi na drugih tekmah. Nisem želel, da bi ekipi zaradi hipotetičnih rezultatov na drugih tekmah primanjkovalo motivacije," je dejal Mourinho.

Zdaj so Portugalci znova pred enako oviro, le da na drugi stopnji. Beli balet je v izločilni fazi povsem drugačna pošast, ki pa se še navaja na novega trenerja.

Alvaro Arbeloa, Iker Casillas in Jose Mourinho pri madridskem Realu
FOTO: AP

"Arbeloa je čudovit fant. Ne glede na to, kakšen je bil kot igralec, kaj je osvojil kot igralec, kakšen bo kot trener ali kaj bo osvojil kot trener, je neverjeten fant," pravi Portugalec na klopi Benfice, ki je kot trener Reala Arbeloo vodil na 122 tekmah.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com

Prekaljeni Mourinho pa je po letih preizkušenj v tujini zdaj spet tam, kjer mu je najlepše, a hkrati tudi najtežje. Benfica je klub, ki ga, čeprav je Porto popeljal do evropskega naslova, nosi v srcu, zato je pritisk še večji.

"Benfica. Ni besed, s katerimi bi opisali Benfico, ker Benfica je Benfica. Z vsemi svojimi pozitivnimi in negativnimi stvarmi, ki jih privlači. Benfica je Benfica," je velikana iz Lizbone na svoj način opisal 63-letni strateg.

Liga prvakov - izločilni boji
FOTO: Sofascore.com
nogomet liga prvakov real madrid benfica

Nova zmaga Čeferina: Barcelona potrdila umik iz projekta superlige

