Benfica zasluženo med elito, Fenerbahče pokazal premalo

Mnogi so pričakovali, da bo Benfica od uvodnega sodnikovega žvižga furiozno krenila proti vratom carigrajskega Fenerbahčeja, ki je prvi tekmi zadnjega predkroga kvalifikacij za elitno Ligo prvakov pred domačimi navijači bolj po sreči kot ne "izvlekel" remi brez zadetkov (0:0).

In ravno to se je tudi zgodilo. Portugalski velikan je na krilih izjemne navijaške kulise dal jasno vedeti, da ga zanima zmaga že po rednem delu obračuna, ki ga je v vlogi glavnega sodnika usmerjal slovenski delivec pravice Slavko Vinčić. Že v 3. minuti je dlani gostujočega čuvaja mreže Dominika Livakovića pošteno ogrel Leandro Barreiro. V naslednjih minutah, natančneje v 10. in 23. minuti, je Benfica kar dvakrat zatresla mrežo varovancev slovitega portugalskega strokovnjaka Joseja Mourinha, a je v obeh primerih po ogledu VAR-a Vinčić zadetka razveljavil.