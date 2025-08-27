Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Benfica zasluženo med elito, Fenerbahče pokazal premalo

Lizbona, 27. 08. 2025 20.40 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V. , A.M.
Komentarji
10

Na povratni tekmi zadnjega kvalifkacijskega predkroga za Ligo prvakov so nogometaši Benfice zasluženo z 1:0 ugnali carigrajski Fenerbahče in se tako brez prejetega zadetka (skupni izid 1:0) veselili uvrstitve med evropsko klubsko elito. Junak obračuna v portugalski prestolnici je bil Turek Kerem Aktürkoglu, ki je natančno meril v 35. minuti prvega polčasa.

Mnogi so pričakovali, da bo Benfica od uvodnega sodnikovega žvižga furiozno krenila proti vratom carigrajskega Fenerbahčeja, ki je prvi tekmi zadnjega predkroga kvalifikacij za elitno Ligo prvakov pred domačimi navijači bolj po sreči kot ne "izvlekel" remi brez zadetkov (0:0).

In ravno to se je tudi zgodilo. Portugalski velikan je na krilih izjemne navijaške kulise dal jasno vedeti, da ga zanima zmaga že po rednem delu obračuna, ki ga je v vlogi glavnega sodnika usmerjal slovenski delivec pravice Slavko Vinčić. Že v 3. minuti je dlani gostujočega čuvaja mreže Dominika Livakovića pošteno ogrel Leandro Barreiro. V naslednjih minutah, natančneje v 10. in 23. minuti, je Benfica kar dvakrat zatresla mrežo varovancev slovitega portugalskega strokovnjaka Joseja Mourinha, a je v obeh primerih po ogledu VAR-a Vinčić zadetka razveljavil.  

Jose Mourinho je moral pošteno seči v roko kolegu iz vrst Benfice Brunu Lagu.
Jose Mourinho je moral pošteno seči v roko kolegu iz vrst Benfice Brunu Lagu. FOTO: Profimedia

Ob velikanski terenski premoči domačega moštva je bilo le vprašanje časa, kdaj bo gostujoča obramba dokončno popustila. Tekla je 35. minuta, ko so nogometaši Benfice izpeljali lepo akcijo, ki jo je z natančnim strelom v desni zgornji kot Livakovićevih vrat za zasluženo vodstvo z 1:0 zaključil Turek Kerem Aktürkoglu.

Namesto pričakovane Fenerjeve "preobrazbe" vsaj na začetku drugega polčasa smo v uvodnih 20 minutah nadaljevanja tekme spremljali kontinuirane napade Benfice, ki je iskala drugi gol, s katerim bi potrdila uvrstitev v skupinski del najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu. V 61. minuti je moral po strelu z glavo Antonia Silve znova odlično posredovati Livaković, 11 minut pozneje pa bi gostje lahko izid izenačili, a je po poskusu Youssefa En-Nesyrija domače moštvo rešila prečka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dodatne težave za goste je povzročil drugi rumeni karton Talisca, ki je moral dobrih osem minut pred koncem rednega dela srečanja posledično zapustiti zelenico. Benfica je nato rutinirano ohranila minimalno prednost in se po zadnjem Vinčićevem žvižgu zasluženo (raz)veselila uvrstitve v elitno Ligo prvakov.

Liga prvakov, kvalifikacije, 4. predkrog, povratna tekma, izid:
Benfica - Fenerbahče 1:0 (1:0)
Aktürkoglu 35. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
konec tekme

Benfica do zmage in Lige prvakov

Portugalci so si z minimalno zmago še peto leto zapored zagotovili nastopanje med evropsko elito. Tekma se je končala z 1:0, odločil jo je Kerem Akturkoglu. Hvala, da ste bili z nami!

84'

Talisca prejel rdeči karton

Brazilski nogometaš je v treh minutah prejel dva rumena kartona, Fenerbahče bo končnico tekme odigral z igralcem manj.

72'

Turki stresli prečko

Po lepem predložku je do strela z glavo prišel Youssef En Nesyri, njegovo slavje pa je preprečil okvir vrat. Fenerbahče v zadnjih minutah postaja vse nevarnejši.

61'

Antonio Silva z glavo, Dominik Livaković se je izkazal

57'

V uvodnih minutah drugega polčasa zaenkrat brez priložnosti

nogomet liga prvakov kvalifikacije play-off benfica fenerbahče jose mourinho bruno lage
Naslednji članek

Vrhunci torkovih tekem play-offa za Ligo prvakov

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
diavolo1982
27. 08. 2025 21.34
+2
Pojdite rajši si pogledati tekmo Manchestra proti 4 ligašu v pokalu in našega kvazi čudežnega dečka nogometa. Kratko in jedrnato nič od nič.
ODGOVORI
2 0
Panter 63
27. 08. 2025 21.37
Kdo prenaša? Kateri program?
ODGOVORI
0 0
diavolo1982
27. 08. 2025 21.49
+1
Arena sport 1. Polčas Manchester gubi za 2 gola yupiiii, samo upam da 4 ligaš zdrži do konca.
ODGOVORI
1 0
MatPaat
27. 08. 2025 21.50
Saj z nobenim ni nič od nič. United se pa bo s temi golmani kar jih ima boril za obstanek. En slabši kot drugi. No saj tud igralci v polju niso kaj prida. MEN JJE SAMO ZANIMIVO KAKO ZA HUDIČA SO DRUGJE BOLJŠI.
ODGOVORI
0 0
Panter 63
27. 08. 2025 21.29
+0
Huda bo za Vincica. Težka tekma za soditi.
ODGOVORI
1 1
Boris Kavčič
27. 08. 2025 21.55
to tekmo Čeferin sodi...drugi gol ????? in prvi???
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
27. 08. 2025 21.25
+2
Ceferinkoti spet delajo sramoto na tekmi.
ODGOVORI
2 0
Magic-G-spot
27. 08. 2025 21.19
+3
To ni bil prepovedan polozaj. Imajo var in brez problema zgoljufajo kot se za Slovenske sodnike spodobi.
ODGOVORI
3 0
kala 09
27. 08. 2025 21.03
+1
Bo samo ne letos.
ODGOVORI
1 0
RUBEŽ
27. 08. 2025 16.29
+1
Muri, čas te je povozil.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163