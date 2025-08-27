Benfica zasluženo med elito, Fenerbahče pokazal premalo

- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Mnogi so pričakovali, da bo Benfica od uvodnega sodnikovega žvižga furiozno krenila proti vratom carigrajskega Fenerbahčeja, ki je prvi tekmi zadnjega predkroga kvalifikacij za elitno Ligo prvakov pred domačimi navijači bolj po sreči kot ne "izvlekel" remi brez zadetkov (0:0).
In ravno to se je tudi zgodilo. Portugalski velikan je na krilih izjemne navijaške kulise dal jasno vedeti, da ga zanima zmaga že po rednem delu obračuna, ki ga je v vlogi glavnega sodnika usmerjal slovenski delivec pravice Slavko Vinčić. Že v 3. minuti je dlani gostujočega čuvaja mreže Dominika Livakovića pošteno ogrel Leandro Barreiro. V naslednjih minutah, natančneje v 10. in 23. minuti, je Benfica kar dvakrat zatresla mrežo varovancev slovitega portugalskega strokovnjaka Joseja Mourinha, a je v obeh primerih po ogledu VAR-a Vinčić zadetka razveljavil.
Ob velikanski terenski premoči domačega moštva je bilo le vprašanje časa, kdaj bo gostujoča obramba dokončno popustila. Tekla je 35. minuta, ko so nogometaši Benfice izpeljali lepo akcijo, ki jo je z natančnim strelom v desni zgornji kot Livakovićevih vrat za zasluženo vodstvo z 1:0 zaključil Turek Kerem Aktürkoglu.
Namesto pričakovane Fenerjeve "preobrazbe" vsaj na začetku drugega polčasa smo v uvodnih 20 minutah nadaljevanja tekme spremljali kontinuirane napade Benfice, ki je iskala drugi gol, s katerim bi potrdila uvrstitev v skupinski del najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu. V 61. minuti je moral po strelu z glavo Antonia Silve znova odlično posredovati Livaković, 11 minut pozneje pa bi gostje lahko izid izenačili, a je po poskusu Youssefa En-Nesyrija domače moštvo rešila prečka.
Dodatne težave za goste je povzročil drugi rumeni karton Talisca, ki je moral dobrih osem minut pred koncem rednega dela srečanja posledično zapustiti zelenico. Benfica je nato rutinirano ohranila minimalno prednost in se po zadnjem Vinčićevem žvižgu zasluženo (raz)veselila uvrstitve v elitno Ligo prvakov.
Liga prvakov, kvalifikacije, 4. predkrog, povratna tekma, izid:
Benfica - Fenerbahče 1:0 (1:0)
Aktürkoglu 35.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.