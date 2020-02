Benjamin Mendy: Pep je poseben, ker ni le tvoj trener, ampak tudi prijatelj

Pritisk javnosti na pleča nogometašev Cityja je zaradi vsega naštetega enormen, s čimer pa se ne strinja levi bočni branilec Benjamin Mendy :"Nekateri govorijo, da bo naš morebitni neuspeh le dokaz, da kot ekipa nismo med najboljšimi, a to ne drži. Na takšnem nivoju nogometa, kot se igra v Ligi prvakov, odločajo malenkosti. Samo poglejte lansko sezono. Centimetri so nas ločili do polfinala z Ajaxom, a je bil zadetek Raheema Sterlinga razveljavljen. Kdo ve, kako bi se razpletla sezona, če bi tedaj napredovali. Ljudje lahko govorijo, kar želijo, a mi dodatnega pritiska ne čutimo."

"V Ligi prvakov nastopamo, da se merimo z najboljšimi. Čeprav nas čaka Real Madrid – kralj tega tekmovanja z največ lovorikami, smo samozavestni. Že pred žrebom smo vedeli, da se bomo pomerili z izjemno zahtevnim nasprotnikom. V obračun ne bomo vstopili z razmišljanjem, kako bi jih lahko premagali, ampak bomo še naprej zaupali našemu sistemu in trenerju," še pravi 25-letni Francoz, ki se z nasprotnikom ne obremenjuje.

'Poskrbi, da si se pripravljen boriti do zadnjega atoma moči'

Mendy je v pogovoru za angleško nogometno revijoFourFourTwo še razkril, da je Guardiola tako izjemen tudi zaradi stvari, ki nimajo neposredne povezave z nogometom."Iskreno, Pep je neverjeten. Taktično je izjemen, a ne gre se samo za to. Daje ti občutek, da ni zgolj tvoj trener, ampak tudi tvoj prijatelj. Z njim se lahko pogovarjaš o čemerkoli in vedno bo poskrbel, da se boš po pogovoru počutil bolje. Že način, s katerim govori o nogometu, je neverjeten. Kot igralec takoj začutiš, koliko mu pomeni nogomet, in to te pripravi do tega, da si se zanj pripravljen boriti do zadnjega atoma moči," je svojega trenerja pohvalil svetovni prvak iz leta 2018.