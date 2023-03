Benzema: Pot proti Istanbulu je na naši strani žreba precej bolj trnova

Branilec naslova Real Madrid se bo v četrtfinalu nogometne Lige prvakov udaril s Chelseajem. Zmagovalec tega četrtfinalnega para se bo v boj za preboj v finale in obračun v Istanbulu pomeril z zmagovalcem dvoboja Bayern - Manchester City. Kapetan galaktikov Karim Benzema se zaveda, da Real na poti ubranitve naslova čakajo visoke ovire.

Evropska nogometna zveza je v Nyonu izžrebala četrtfinalne in polfinalne pare Lige prvakov. Od slovenskih nogometašev je v konkurenci le še Samir Handanović, ki bo z milanskim Interjem v četrtfinalu igral proti Benfici. A v središču pozornosti sta predvsem para Bayern - Manchester City in Chelsea - Real Madrid.

Branilec naslova Real Madrid se bo v četrtfinalu meril s Chelseajem, Manchester City bo igral proti Bayernu, Milan pa bo igral proti tekmecu iz italijanske lige, Napoliju.

Zmagovalec teh dvobojev se bo v polfinalu udaril še za finale v Istanbulu. "Si smem izposoditi stari rek? Na žreb nimaš vpliva, tako da je bolje, da to čim prej sprejmeš. Jaz osebno nisem imel prav nobenih želja, pa če mi verjamete ali ne," je za špansko Marco kapetan Reala Karim Benzema komentiral ples kroglic v Nyonu, ki je branilcem naslova v četrtfinalu namenil ranjeni Chelsea, v primeru preboja v polfinale pa galaktike čaka boljši iz obračuna Manchester City - Bayern. "Ja, to je pa res. Ta del žreba je precej bolj zahteven od drugega. A to je jasno vsem, ki so videli pare," je nadaljeval legendarni Francoz in ekipo še enkrat pohvalil za dosedanji trud in rezultate v Evropi. "Zaenkrat svoje poslanstvo (u)branitve naslova opravljamo brezhibno. V skupinskem delu smo naredili vse, kot je treba, na prvi stopnici izločilnih bojev pa smo se srečali s starim znancem. Mislim, da si lahko tekmo na Anfield Roadu štejemo v čast. Bila je to ena naših boljših predstav v zadnjih letih. Povratna v Madridu je bila bolj ali manj formalnost," je madridskemu časniku Marca razlagal Benzema in se nato usmeril k temu, kar galaktike v prihodnje čaka.

"Chelsea je ranjen. Kot vemo, v prvenstvu ni pri vrhu in sezono rešuje v Evropi. Vsakogar spoštujemo in se zavedamo, da kdor pride v četrtfinale Lige prvakov, zasluži vso pozornost. Verjemite, da bomo na obračuna maksimalno pripravljeni," je še dejal dolgoletni napadalec Reala, ki se zaveda, da tudi galaktiki v prvenstvu ne blestijo in si tudi sezono rešujejo v Ligi prvakov. "Uf, še daleč je do ubranitve naslova. Žreb nam je namenil zahtevno delo. Čeprav je treba najprej preskočiti Chelsea, pa z enim očesom že pogledujemo naprej in ugotavljamo, da nas v primeru napredovanja v polfinalu čaka najmanj enako zahteven izziv," je komentar nyonskega žreba komentiral Karim Benzema in za konec ponudil še dokaj neposredno napoved. "Pot proti Istanbulu je za ta del žreba precej bolj trnova. Najprej Chelsea, nato pa City ali Bayern."

icon-expand Karim Benzema FOTO: AP