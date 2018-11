Benzema: Čas je, da po Ronaldovem odhodu prevzamem odgovornost

Madridčane v sredo čaka gostovanje pri Romi , obe moštvi sta na dobri poti v osmino finala, saj sta na vrhu skupine G z devetimi točkami po štirih tekmah. V 5. krogu bo šlo za povratno srečanje obeh tekmecev, na prvi tekmi v Madridu so galaktiki zmagali s 3:0. Po odhodu Cristiana Ronalda je pod drobnogledom poleg Garetha Bala tudi Karim Benzema . Francoski napadalec se zaveda odgovornosti, v pogovoru je za uradno stran kluba je dejal: "Prej smo imeli Cristiana, sedaj ga nimamo, zato sem jaz na vrsti. Čas je, da prevzamem odgovornost in pripravljen sem. Poizkušal bom doseči čim več golov, želim zadeti na vsaki tekmi."

Koliko natančno, pa ni želel napovedati:"Ne želim se obremenjevati s številkami, vendar rad dosegam gole in tudi podajam. Dobro se počutim, kar se vidi na igrišču. Sem motiviran in ambicij mi ne manjka. Vedno so pritiski, še posebej, ker je to Real, najboljši klub na svetu. Vsak želi več od napadalca, več golov, več podaj, več dotikov, to je normalno," je še dejal Francoz, ki želi dodati svoj delež tudi na Olimpijskem stadionu v Rimu. Benzema je dosegel 10 golov na 18 games sezone in je na lovu za dvajsetico, kar bi mu uspelo prvič po letu 2016. Največ golov je "zabil" 32, ob koncu sezone leta 2012.

Real sicer veliko boljše igra v Ligi prvakov, kot v državnem prvenstvu. Aktualni prvaki so na štirih tekmah skupine G trikrat zmagali in enkrat izgubili (v Moskvi je bil boljši CSKA z 1:0). Z zmago v večnem mestu bi si galaktiki zagotovili preboj v nadaljevanje Lige prvakov, sicer bodo morali počakati na zadnji krog, ko v Madrid prihaja CSKA.