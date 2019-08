Bezjak: Ajax je najtežji mogoči tekmec v boju za Ligo prvakov

V moštvu Apoela sta kar dva slovenska reprezentanta, vratar Vid Belec in napadalec Roman Bezjak . Klub s Cipra v zadnjih sezonah redno nastopa v skupinskih delih ali Lige prvakov ali Lige Evropa in se lahko pohvali z bogatimi evropskimi izkušnjami, brez dvoma pa je Ajax v vlogi velikega favorita. Nizozemska zasedba, ki jo vodi trener Erik ten Hag , je znova doživela kar nekaj kadrovskih sprememb, a imajo v klubu sijajno zaledje mladih igralcev. Zato ima Ajax veliko željo, da se znova prebije med elito, kjer je navdušil v pretekli sezoni. Bili so eno najprijetnejših presenečenj sezone,

"Naša igra bo temeljila na protinapadih, ker vemo, da se bomo morali zelo dobro braniti, da lahko iztržimo pozitiven rezultat pred povratno tekmo. Imamo nekaj izkušenih igralcev, ki so, če ne z Apoelom, pa z drugimi klubi igrali v Ligi Evropa in Ligi prvakov. Brez izkušenj nismo in bomo poskusili to vnovčiti. Pričakujemo zelo zahtevnega in težkega nasprotnika, vemo, da smo dobili najtežjega mogočega v playoffu. Vemo, da bo to tekma, na kateri te lahko vsaka malenkost kaznuje," pravi Bezjak.

Tekmo si boste lahko v živo ogledali od 20.45 dalje na Kanalu A in VOYO.

