Bijol ne skriva navdušenja po skalpu Reala: To je nekaj, kar je težko opisati

"Vedel sem, da bom gotovo dobil nekaj priložnosti, a da bo tako ... Ne, nisem si predstavljal, da si bom zagotovil mesto v najboljši enajsterici, da bom nenehno v tekmovalnem ritmu in da bo tako še v Ligi prvakov ... Dejansko je vse super,"je za Ekipo SNpovedal Bijol. Takšen razplet ob začetku najelitnejšega evropskega tekmovanja je označil za izpolnitev sanj.

Težko je opisati zmago nad Realom

"Fantastično. Noro! Že to, da igraš pred več kot 70 tisoč gledalci, je nekaj izjemnega. Če je povrhu na nasprotni strani Real, še v toliko večji meri, če ga poleg tega še premagaš, pa je to nekaj, kar je težko opisati. Takšni trenutki so nepozabni, za njih se splača garati in odrekati marsičemu,"pravi talentirani vezist.