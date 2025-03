'Bil je to eden največjih ropov v Ligi prvakov'

27 strelov na gol, od tega deset v okvir vrat ter štirinajst izvedenih kotov. Ob veliki premoči v odstotkih posesti (71:29) in absolutni dominanci na terenu. A to ni bilo dovolj. PSG svoje premoči proti nebogljenim, a tokrat zelo srečnim redsom, na prvi tekmi osmine finala LP, ni realiziral. Na koncu so serijskih francoski prvaki ostali brez vsega. Liverpool je domače za vse zgrešene priložnosti kaznoval z golom rezervista v sami končnici. Pisala se je 88. minuta in bil je to drugi strel gostov na gol sploh ...

OGLAS

Statistika tekme PSG - Liverpool FOTO: Sofascore.com icon-expand

Parižani so imeli na domači zelenici v prvem polčasu kar nekaj priložnosti, na srečo Liverpoola pa je bilo še vedno 0:0. Domači so sicer zadeli v 22. minuti, a je bil zadetek Khviche Kvaratskhelie razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Tudi v drugem polčasu je v zraku visel zadetek Parižanov, ti so sprožili kar 27 strelov, a niso uspeli zadeti. Angleži pa so to kaznovali ob koncu dvoboja, ko je za zmago v 88. minuti po le nekaj sekundah po vstopu v igro zadel rezervist Harvey Elliot.

Statistika Alissona proti PSG-ju FOTO: Sofascore.com icon-expand

Velika terenska premoč preko cele tekme, dominanca v posesti, Parižani so imeli kar 71% časa žogo v svojih nogah, skoraj 30 strelov, 14 kotov, nešteto obetavnih akcij pred sicer izjemnim vratarjem Liverpoola Alissonom Beckerjem, ki je mimogrede branil tekmo kariere, vse to ni pomagalo Francozom, da bi zabili vsaj en gol in prišli do spodbudne prednosti pred povratno tekmo na Anfield Roadu.

Nič ni pomagalo, zgolj trenutek nepazljivosti in zmaga je odšla na Otok. Kako zelo nezaslužena je bila, je bil še najbolj slikovit v pripovedovanju legendarni dolgoletni član redsov Jamie Carragher, igralec ki je dres Liverpoola nosil kar osemnajst let. Za redse je igral celo kariero ...

Jamie Carragher FOTO: AP icon-expand

"To je bila eden najbolj nezasluženih zmaga Liverpoola v tej sezoni. Kaj v tej sezoni, morda celo v vsej evropski zgodovini," je malce pretiraval strokovni komentator na eni izmed otoških televizij. "Ne morem verjeti, čemu smo bili priča. PSG je bil naravnost odličen, Liverpool neprepoznaven. Domači so goste povsem nadigrali. Težko bi storili kaj več. No, seveda, le še zadeli," je nadaljeval nekdanji legendarni vezist Liverpoola in za vse "okrivil" čudežnega vratarja gostov.