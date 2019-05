Bild: Kovač ne bo dočakal nove sezone na klopi Bayerna

"To jo popolnoma napačna novica, o zamenjavi se nismo pogovarjali. Povsem zaupamo Kovaču, mlademu trenerju moramo dati čas," je dejal Karl Heinz Rummenigge, njegove besede pa je potrdil tudi predsednikUli Hoeness. A nekdanja nogometna asa s temi besedami nista prepričala spletne strani SPOX, ki je informacijo spravila v javnost. "Stojimo za tem, kar smo napisali. Prepričani smo, da bo prišlo do zamenjave," je za Bildizjavil direktor Spox-a Martin Volkmar. Govorice o odhodu nekdanjega hrvaškega reprezentanta, ki je po lanski sezoni v Bayern prestopil iz Eintrachta iz Frankfurta, se pojavljajo že nekaj časa, najglasnejše pa so bile po izpadu iz Lige prvakov, v kateri je Bavarce izločil Liverpool.

Bayern ima možnost, da do konca v Nemčiji osvoji dva naslova, ta konec tedna lahko sedmič zaporedoma postane državni prvak, igral pa bo tudi finale nemškega pokala, tekmec bo Leipzig, klub slovenskega nogometaša Kevina Kampla.