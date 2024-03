Birsa in Brečko gosta studijskega dela za spektakel med Atleticom in Interjem

Nocoj bomo dobili še zadnja potnika v četrtfinale Lige prvakov. Vsa pozornost bo usmerjena na Wando Metropolitano, kjer se bosta pomerila Atletico Madrid in Inter. Prvo tekmo so pred tremi tedni dobili Milančani, a domačini so prepričani, da bo pred glasnim občinstvom prišlo do preobrata. Ali jim bo uspelo, boste lahko od 20.30 dalje spremljali na Kanalu A in VOYO. V studijskem delu bo Sanja Modrić gostila Miša Brečka in Valterja Birso. S prizorišča se bo javljal Tadej Vidrih.