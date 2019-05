Nekdanji reds Bišćan daje rahlo prednost Liverpoolu pred Tottenhamom

"Nogometaši Tottenhama in Liverpoola bodo ostali zvesti sebi in igrali napadalno, ob vzdušju izjemnih angleških navijačev nas čaka prvovrsten spektakel." Tako finale napoveduje Igor Bišćan. Nekdanji trener OIimpije daje rahlo prednost Liverpoolu, za katerega je igral kar pet sezon. A v isti sapi poudarja, da Londončanov ne gre podcenjevati. O Damirju Skomini v finalu pa: to je velika stvar za slovenski nogomet.