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Bitka za naziv GOAT: med kandidati Messi, Ronaldo, Cruyff in druge legende

Bern, 20. 10. 2026 17.03 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
M.J.
Cristiano Ronaldo in Lionel Messi THUMB

Ob 70. obletnici podelitve Ballon d'Or je bil objavljen seznam kandidatov za posebno nagrado, ki obeležuje sedem desetletij ene najprestižnejših individualnih nagrad v svetu nogometa.

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Ob 70. obletnici Zlate žoge so organizatorji predstavili seznam kandidatov za posebno priznanje, s katerim bodo zaznamovali sedem desetletij ene najuglednejših individualnih nagrad v svetu nogometa. 

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Zlata žoga je bila prvič podeljena leta 1956, ob jubileju pa so se organizatorji odločili za posebno glasovanje. Navijači bodo izbirali najboljšo posamezno sezono v zgodovini med dosedanjimi dobitniki Zlate žoge, na seznamu kandidatov pa so nekatera največja imena svetovnega nogometa.

Kylian Mbappe in Lamine Yamal
Kylian Mbappe in Lamine Yamal
FOTO: AP

Gre za nagrado, ki jo bodo podelili neodvisno od letošnje Zlate žoge. Med glavnimi favoriti za letošnjo lovoriko so Lamine Yamal, Kylian Mbappe in Harry Kane.

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Glasovanje za posebno priznanje je že odprto in bo trajalo do 27. oktobra do polnoči. Rezultate bodo predvidoma objavili 28. oktobra, medtem ko bo slavnostna podelitev letošnje Zlate žoge 26. oktobra v londonskem gledališču London Palladium.

Kandidati in leta, v katerih so osvojili Zlato žogo:
Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 in 2023
Cristiano Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2016 in 2017
Johan Cruyff: 1971, 1973 in 1974
Michel Platini: 1983, 1984 in 1985
Marco van Basten: 1988, 1989 in 1992
Ronaldo Nazario: 1997 in 2002
Franz Beckenbauer: 1972 in 1976
Alfredo Di Stéfano: 1957 in 1959
Karl-Heinz Rummenigge: 1980 in 1981
Kevin Keegan: 1978 in 1979

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KOMENTARJI6

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Miran1960
20. 10. 2026 18.10
Da je messi prvi je jasno, kako bo naprej pa je vprašanje...
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0 0
Miran1960
20. 10. 2026 18.08
Dilema je kdo bo drugi in naprej proti dol. Messi pa nima neke resne konkurence-za zdaj je tako.
Odgovori
0 0
Kolllerik
20. 10. 2026 17.48
Messi jasno... daleč nad vsemi..
Odgovori
+1
2 1
26250440
20. 10. 2026 17.43
Spet so si izmislili neko nagrado ,kjer bodo služili...Raja pa navali narod...Če želiš glasovati,moraš za vsak glas plačati 1 euro..Res zanimivo...
Odgovori
+4
4 0
Virtom
20. 10. 2026 17.17
Edini pravilni odgovor je Cristiano Ronaldo!
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-4
2 6
Loptass
20. 10. 2026 17.16
GOAT je samo eden in nima zastonj največ zlatih žog.
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+3
5 2
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