Bitka za naziv GOAT: med kandidati Messi, Ronaldo, Cruyff in druge legende

Ob 70. obletnici Zlate žoge so organizatorji predstavili seznam kandidatov za posebno priznanje, s katerim bodo zaznamovali sedem desetletij ene najuglednejših individualnih nagrad v svetu nogometa.

Če ne bi osvojil zlate žoge, bi bil zelo razočaran

Preberi še Če ne bi osvojil zlate žoge, bi bil zelo razočaran

Zlata žoga je bila prvič podeljena leta 1956, ob jubileju pa so se organizatorji odločili za posebno glasovanje. Navijači bodo izbirali najboljšo posamezno sezono v zgodovini med dosedanjimi dobitniki Zlate žoge, na seznamu kandidatov pa so nekatera največja imena svetovnega nogometa.

Gre za nagrado, ki jo bodo podelili neodvisno od letošnje Zlate žoge. Med glavnimi favoriti za letošnjo lovoriko so Lamine Yamal, Kylian Mbappe in Harry Kane .

Glasovanje za posebno priznanje je že odprto in bo trajalo do 27. oktobra do polnoči. Rezultate bodo predvidoma objavili 28. oktobra, medtem ko bo slavnostna podelitev letošnje Zlate žoge 26. oktobra v londonskem gledališču London Palladium.

Kandidati in leta, v katerih so osvojili Zlato žogo:

Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 in 2023

Cristiano Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2016 in 2017

Johan Cruyff: 1971, 1973 in 1974

Michel Platini: 1983, 1984 in 1985

Marco van Basten: 1988, 1989 in 1992

Ronaldo Nazario: 1997 in 2002

Franz Beckenbauer: 1972 in 1976

Alfredo Di Stéfano: 1957 in 1959

Karl-Heinz Rummenigge: 1980 in 1981

Kevin Keegan: 1978 in 1979