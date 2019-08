Daley Blind: Igranje v kvalifikacijah Lige prvakov je naša realnost

Ajax je že lani začel v kvalifikacijah Lige prvakov in podobno je tudi v tej sezoni. V prejšnji so se iz kvalifikacij prebili celo do polfinala, kjer jih je izločil londonski Tottenham. Pred tem so izločili tudi takšna evropska velikana, kot sta madridski Real in torinski Juventus. Letos so nastope začeli v 3. krogu kvalifikacij, s precejšnjo težavo izločili so grški Paok, sedaj jih čaka zadnja ovira, ciprski Apoel. Prva tekma je na sporedu danes zvečer na Cipru, povratna teden dni kasneje na Nizozemskem.

Moštvo Ajaxa je oslabljeno v primerjavi z lansko sezono, dva dragulja sta se poslovila, Frenkie de Jong in Matthijs de Ligt sta se preselila v Barcelono in Juventus. Vseeno se pri nizozemskem prvaku zavedajo pomembnosti preboja med elito, tudi zaradi finančnega vidika. V tem dvoboju so v vlogi favorita, izkušeni Daley Blind pravi: "Naša realnost je, da moramo igrati kvalifikacije. Tako je bilo tudi lani. Takrat smo si neizmerno želeli, da se uvrstimo v Ligo prvakov, podobna situacija je letos. Imamo izkušnje, a to sta za nas zelo pomembni tekmi."