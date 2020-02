Bo Atalantin napad učinkovit tudi proti oslabljeni Valencii?

Valencia bo na gostovanju v Milanu vidno oslabljena, zaradi poškodb tako Albert Celades ne bo moral računati na Alessandra Florenzija , na San Siru bodo manjkali tudi Ezequiel Garay , Gabriel Paulista , Francis Coquelin , Rodrigo Moreno , Manu Vallejo in Cristiano Piccini .

A Celades opozarja, da njegovi varovanci zaradi poškodb ne nameravajo vreči puške v koruzo. "Na žalost so poškodbe pogosta težava v naših vrstah, zato smo se nanjo že prilagodili. Škoda je, da ti igralci ne bodo morali zaigrati na tekmi z Atalanto, po drugi strani pa je to velika priložnost za vse, ki bodo lahko nastopili. Moramo se privaditi na razmere," je prepričan trener netopirjev.

Pri Valencii se dobro zavedajo nevarnosti, ki preži nanje: "Dobro poznamo ekipo in zavedamo se, da nas čaka izjemno napadalno moštvo. Njihovi dosežki v tej sezoni so neverjetni. Imajo zelo napadalno mentaliteto. Kljub poškodbam bomo skušali kljubovati z igralci, ki so nam na voljo."

Trenutno sedmo uvrščeno moštvo španskega prvenstva na gostovanjih v prvenstvu ne blesti, sreče niso imeli niti v skupinskem delu na gostovanjih pri Ajaxu in Chelseaju. "Zavedamo se, da naše predstave na gostovanjih doslej niso bile dobre, vendar zato v Ligi prvakov ne igramo slabo. V Londonu, Amsterdamu ... Liga prvakov je visok nivo nogometa. Zavedamo se pomembnosti okoliščin, s katero se bomo srečali v Milanu," je za konec še zatrdil Celades.