Bo Barca prvo mesto v skupini lovila tudi z Messijem?

Lionel Messi sicer okreva hitreje, kot je bilo sprva pričakovati, kljub temu pa je manjše presenečenje, da se je že znašel med kandidati za nastop na obračunu proti Interju. Barcelona je sicer sprva objavila seznam kandidatov za tekmo v Milanu, na katerem Argentinca ni bilo. A kmalu za tem se je pojavil nov, dokončni, spisek, na katerem je bila zapisana tudi 10-ica in ob njej vsem dobro znan priimek Messi. To sicer še ne pomeni, da bo nogometni virtuoz stekel na zelenico stadiona Giuseppe Meazza (neuradno naj ne bi niti imel zdravniškega potrdila za nastop), je pa skupaj s soigralci pripotoval v prestolnico mode.

"Bomo videli, kako se bo počutil po opravljanem treningu. Čakamo na njegov odziv in odziv poškodovane roke. Lahko vam zatrdim, da lahko igra nogomet in to ga ne ovira pri premikanju na igrišču, a tukaj gre za njegove občutke in počutje in enostavno moramo počakati," je na novinarski konferenci dan pred današnjo tekmo dejal strateg Kataloncev Ernesto Valverde. "Lepo je, da je Leo znova z nami. To je dobra novica za celotno moštvo. On je najboljši igralec ekipe in najboljši igralec na svetu. Ne vem, če nam bo lahko pomagal na zelenici, a že to, da je odpotoval zraven, je dobro za vzdušje v slačilnici," pa je dodal Sergi Roberto.

Medsebojni

Lahko Barcelona Inter prvič premaga na njegovi zelenici?

Barcelona sicer na Milano in obračune z Interjem nima najboljših spominov. Pri modro-črnih je namreč gostovala trikrat in nikdar ni zmagala. Potem ko sta se prva obračuna končala brez golov, je na zadnjem 'obisku' Giuseppeja Meazze klonila z 1 : 3. To je bil seveda znameniti polfinale leta 2010, ko so za zmago 'nerrazzurrov', ki jih je takrat vodil Jose Mourinho, zadeli Wesley Sneijder, Maiconin Diego Milito. Za Barcelono, ki je sicer celo povedla, je zadel Pedro. Na povratni tekmi je 'bunker' Interja zdržal, gol Gerarda Piqueja ni bil dovolj in Mourinhova četa se je uvrstila v finale, kjer je nato še z 2 : 0 ugnala münchenski Bayern. Če bodo Katalonci tokrat prekinili negativno tradicijo in Inter prvič premagali tudi v gosteh, si bodo že dva kroga pred koncem zagotovili prvo mesto v skupini B.

"Mi smo se pripravljali zgolj na to tekmo in nismo razmišljali o ničemer drugem. Seveda bi radi potrdili napredovanje v izločilne boje čimprej, a nihče še zaenkrat ni v izločilnih bojih, tudi mi ne,"je še dodal Valverde, ki se torej ne obremenjuje z napredovanjem v osmino finala že po vsega štirih krogih. "Drži, da nasprotnikom dovolimo, da nam zabijajo več golov, kot se je to dogajalo v lanski sezoni in tukaj lahko še napredujemo in moramo biti samokritični. A ne glede na vse, smo še vedno prvi v španskem prvenstvu in v naši skupini Lige prvakov in zaradi tega smo povsem sproščeni," pa je trenerja dopolnil Roberto.