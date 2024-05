Bo Borussia res zaslužila več s porazom v finalu kot z zmago?

Jude Bellingham je v Real prestopil lansko poletje v zameno za odškodnino v višini 103 milijone evrov. A ta znesek je le začetek, saj sta se Borussia Dortmund in Real Madrid dogovorila za številne klavzule, ki bi jih aktivirali uspehi Reala ali Bellinghama na nogometnih zelenicah. Tako je Borussia po poročanju Bilda že prejela dodatne milijone, ker se je Real uvrstil v Ligo prvakov in zato, ker je postal španski prvak.

Njegovo mesto v enajsterici pa bo popolnoma zagotovljeno v primeru osvojitve naslova z Realom. V tem primeru bi Borussia kot poraženec v finalu prejela 15 milijonov evrov. Dodajmo pet milijonov bonusa zaradi klavzule o osvojitvi Lige prvakov in dva milijona zaradi uvrstitve v idealno enajsterico in končni znesek, ki bi romal na Borussiine bančne račune in skupni znesek bi zagotovo znašal 22 milijonov evrov.