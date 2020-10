Bo Fernandes že po nekaj mesecih zapustil Old Trafford? Barca in Real v preži

Fernandes je podpisal pogodbo za naslednjih pet sezon in pol z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. Dogovor sta kluba po dolgih pogajanjih le dosegla. Fernandes je na 137 tekmah za zeleno-bele dosegel 63 golov, je pa tudi član portugalske izbrane vrste in je zanjo zbral 19 nastopov. Njegov novi klub sicer ob prestopu ni razkril finančnih podrobnosti, angleški in portugalski mediji pa so poročali o začetni ceni približno 55 milijonov evrov, z bonusi bi posel lahko dosegel tudi 80 milijonov evrov. " Ko sem opazoval Cristiana Ronalda v dresu tega kluba, sem postal velik navijač Uniteda. Zdi se mi neverjetno, da lahko zdaj igram za ta klub, trdo sem garal za ta trenutek in navijačem lahko obljubim, da bom naredil vse za lovorike in uspehe. Velika zahvala vsem v Unitedu, ki so verjeli vame, komaj čakam, da se izkažem na zelenici, " je za spletno stran rdečih vragov takrat dejal Fernandes.

"Vse skupaj se je zakuhalo med tekmo Manchester United–Tottenham, ko so vragi sramotno izgubili s 1:6, Fernandesa pa je Norvežan menjal ob polčasu. Tega mu Portugalec ni oprostil in od takrat sta v slabih odnosih. Trener vragov sicer trdi, da je odnos z igralcem ostal isti in da je Fernandes sprejel in razumel menjavo, toda portugalski mediji, prednjači A Bola, so že pisali, da je Fernandes klical svojega menedžerja Jorgeja Mendesa in ne želi več igrati pod vodstvom Solskjearja," pišejo otoški mediji, ki v ospredje takoj silijo Barcelono in Real, ki naj bi, tako Marca inASv en glas, čakala na razplet zgodbe in bila pripravljena že v naslednjem prestopnem roku Portugalca pripeljati v klub. Medtem je 25-letni ofenzivni vezist zanikal, da naj bi imel težave s trenerjem, zanikal je tudi to, da je komentiral taktiko ekipe na zadnjih tekmah in posledično kritiziral tudi predstave vragov. "Bruno je izjemen fant, zelo razmišljujoč in vedno želi dobro svoji ekipi. Z njim nimam težav. Gledam le proti naslednji tekmi, ki nas čaka," pravi Solskjear.