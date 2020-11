Bo Leipzig v torek povsem zagrenil življenje finalistu Lige prvakov?

Lanski polfinale Lige prvakov med PSG-jem in Leipzigom je na zaključnem turnirju v Lizboni gladko dobila francoska ekipa (3:0), a se je ta hitro opekla na gostovanju v skupinskem delu v Leipzigu 4. novembra letos. Tedaj sta za zmago rdečih bikov poskrbela Christopher Nkunku inEmil Forsberg. PSG je sicer povedel že v šesti minuti po golu Angela Di Marie, ki pa je nato v 16. minuti zapravil enajstmetrovko, ki bi Francozom zagotovila udobno vodstvo. Sledil je popoln preobrat Leipziga, ki je pomenil izjemno pomembno zmago za Nemce v zelo zahtevni skupini H, v kateri so ekipe po treh odigranih krogih zelo izenačene. Na vrhu sta Manchester United in Leipzig s po šestimi točkami, PSG in Bašakšehir jih imata po tri. Povedano drugače: zmaga je za Parižane na torkovem obračunu skorajda nujna, če še želijo upati na napredovanje v izločilne boje. "To je zelo težka skupina. Rekel bi, da je to celo ena najtežjih od vseh skupin te sezone Lige prvakov, ampak mi bomo do konca dali vse od sebe, tak je naš karakter v ekipi, in poskusili napredovati,"je pred gostovanjem v Parizu poudaril Kevin Kampl.